Transfer Talk: le Bayern entame des pourparlers avec Tottenham au sujet de Kane

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Bayern entame des pourparlers sur Kane

Le Bayern Munich devrait entamer des discussions avec Tottenham Hotspur concernant l’attaquant Harry Kaneselon Rudy Galetti.

Le capitaine anglais entame la dernière année de son contrat avec les Spurs, qui doivent décider de l’avenir du joueur de 29 ans pour s’assurer qu’il ne partira pas en transfert gratuit l’été prochain. Le président des Spurs, Daniel Levy, serait réticent à décharger Kane sur ses rivaux de Premier League, ce qui laisse la porte entrouverte au Bayern pour faire une approche.

Le rapport indique que le club bavarois a désigné Kane comme sa principale cible offensive pour cet été, le meilleur buteur des Spurs étant intéressé par un transfert vers les champions de Bundesliga.

On pense que le Bayern est à la recherche d’un attaquant de haut niveau cet été après avoir vu Robert Lewandowski rejoindre Barcelone la saison dernière. Aux côtés de Kane, l’équipe de Bundesliga a été liée à l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani et celle d’Atalante Rasmus Hojlundmontrant le désir du Bayern d’amener un attaquant établi au club.

Manchester United était auparavant lié à un déménagement pour Kane, cependant, l’intérêt des Red Devils s’est refroidi en raison des frais de 100 millions de livres sterling que les Spurs voudraient pour son transfert. Alors que le Bayern peut avoir du mal à atteindre cette valorisation de 100 millions de livres sterling, les Spurs pourraient être plus indulgents envers un club en dehors de l’Angleterre.

Harry Kane continue d’être lié à un déménagement au Bayern Munich. Alex Dodd – Camera Sport via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– West Ham United, Crystal Palace et Fulham surveillent la situation d’Arsenal Edouard Nketiahselon le Soleil. Le rapport indique que le jeune homme de 24 ans est perturbé par l’arrivée imminente de Kai Havertz de Chelsea, qui cherche à pousser l’international anglais des jeunes plus loin dans l’ordre hiérarchique. Malgré cela, il est rapporté que les Gunners ne cherchent pas activement à décharger l’attaquant. Nketiah s’est avéré efficace en l’absence de Gabriel Jesus la saison dernière, inscrivant neuf buts et trois passes décisives.

– Défenseur de Manchester City Aymeric Laporte a rejeté un déménagement à Tottenham cet été, selon Initié du football. L’international espagnol semble sur le point de quitter l’Etihad, après avoir lutté pendant des minutes constantes la saison dernière, ce qui a conduit les Spurs à envisager la possibilité d’amener le joueur de 29 ans au nord de Londres. Cependant, le rapport indique que Laporte n’est pas intéressé par un transfert aux Spurs, qui ont depuis tourné leur attention ailleurs.

– Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont entamé des discussions concernant le défenseur Lucas Hernandezpar BILD. Le joueur de 27 ans serait désireux de quitter les champions d’Allemagne, et avec Hernandez entrant dans la dernière année de son contrat, le Bayern cherchera à décharger l’international français pour 50 millions d’euros. Le rapport suggère que le PSG est fortement intéressé par Hernandez, cependant, il n’y a pas eu d’offre écrite des champions de Ligue 1.

– Brighton mène la course pour le milieu de terrain de Leeds United Tyler Adams avec plusieurs clubs de Premier League également intéressés, rapporte le Courrier quotidien. Le joueur de 24 ans a rejoint Leeds en provenance du RB Leipzig l’été dernier, mais il n’a pas pu empêcher les Merengues de subir une relégation au championnat. Le rapport suggère qu’Adams pourrait être disponible moyennant des frais de transfert de 25 millions de livres sterling, Brighton considérant la star américaine comme un remplaçant potentiel pour Moises Caicedo. Cependant, ils seront confrontés à la concurrence des rivaux de Premier League Everton, Nottingham Forest et Aston Villa.

– Le Borussia Dortmund est sur le point de conclure un accord sur des conditions personnelles avec le milieu de terrain de l’Ajax Edson Alvarezpar Fabrice Romano. Le tweet révèle que Dortmund espère conclure un accord avec l’équipe néerlandaise au cours de la semaine prochaine, ce qui verrait l’international mexicain signer un accord de cinq ans avec les finalistes de la Bundesliga. Le joueur de 25 ans a été un pilier de l’Ajax la saison dernière, avec 44 fois dans toutes les compétitions, enregistrant quatre buts et trois passes décisives.