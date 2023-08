Transfer Talk: le Bayern de retour avec une offre de 110 millions d’euros pour signer Kane

Une dernière proposition de voir Harry Kane quitter Tottenham pour le Bayern pourrait enfin être en préparation. Visionhaus/Getty Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Bayern de retour pour Kane avec une offre de 110 millions d’euros

Tottenham Hotspur se résigne à perdre son attaquant Harry Kane après que le Bayern Munich a signalé son intention de faire une quatrième approche de transfert pour sa signature, selon le Fois.

L’équipe de Bundesliga a vu sa troisième offre pour la star internationale anglaise de 30 ans rejetée lundi, des sources ayant déclaré à ESPN que le package dépassait 100 millions d’euros (110 millions de dollars) lorsque des modules complémentaires liés aux performances étaient inclus.

Alors que les rapports indiquaient que ce serait leur dernière tentative pour le signer, le Bayern est maintenant prêt à tester à nouveau la détermination des Spurs avec une offre qui approche les 110 millions d’euros (120 millions de dollars).

Identifié comme une priorité clé sur sa liste de souhaits de transfert cet été, le Bayern souhaite mettre fin aux négociations cette semaine et l’intégrer dans l’équipe avant son match d’ouverture en championnat le 18 août contre le Werder Brême.

Kane a encore un an sur son contrat de 200 000 £ par semaine et occupe actuellement le deuxième rang sur la liste des buteurs de tous les temps en Premier League avec 213 – juste derrière le total de 260 d’Alan Shearer. Tottenham ouvre la saison le 13 août contre Brentford .

PAPIER GOSSIP

– Al Hilal tient à un double coup de l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar et milieu de terrain Marco Verattirapports L’Équipe. Neymar, 31 ans, a récemment été lié à une sortie du Parc des Princes après avoir fait part à ses représentants de son souhait de partir cet été. Des pourparlers ont déjà eu lieu sur un transfert potentiel pour Verratti, 30 ans, avec des informations selon lesquelles une offre d’Al Hilal de 45 millions d’euros a déjà été faite pour sa signature.

– Attaquant de l’Atletico Madrid João Félixla destination préférée de est Barcelone, selon sport. Il est rapporté que le Blaugrana La hiérarchie souhaite signer le joueur de 23 ans, mais le manager Xavi Hernandez n’est pas encore pleinement d’accord avec la possibilité de faire un pas pour lui. Des discussions ont eu lieu avec l’agent Jorge Mendes, les champions de la Liga espérant trouver une solution qui le verrait se retrouver en Catalogne.

– L’AS Roma attend une réponse du PSG concernant un changement de milieu de terrain Renato Sanchesselon Fabrice Romano. Le club de Serie A a proposé un transfert de prêt pour l’international portugais de 25 ans, mais il y a eu un certain désaccord sur les termes de l’accord, le PSG cherchant à inclure une clause de transfert permanent obligatoire.

– Le FC Porto refuse de baisser sa valorisation de 30 M€ pour l’attaquant Mehdi Tarémiécrit Gianluca Di Marzio. L’attaquant de 31 ans est sur la liste de souhaits d’Internazionale cet été alors qu’ils poursuivent leur recherche d’un attaquant, mais le dernier en date suggère qu’ils devront peut-être répondre aux demandes de la partie portugaise s’ils veulent le débarquer.

– Les pourparlers se poursuivent entre West Ham United et Chelsea pour le défenseur Ian Maatsenrévèle la Gardien. Les Hammers ont jusqu’à présent proposé un mouvement de prêt qui inclurait une option à rendre permanente, mais au milieu des informations selon lesquelles le manager Mauricio Pochettino a été impressionné par les performances du joueur de 21 ans en pré-saison, les Blues pourraient le garder dans le cadre de l’équipe pour la saison à venir.