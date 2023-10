Transfer Talk: le Barça va signer Dani Olmo dans la fenêtre d’été

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Olmo en ligne pour un transfert estival au Barça depuis Leipzig

Milieu offensif du RB Leipzig Daniel Olmo semble de plus en plus susceptible de rejoindre Barcelone pendant le mercato d’été, comme l’a rapporté Image de sport.

Le club de Bundesliga a vu un certain nombre de départs de grands noms au cours de l’été, notamment Josko Gvardiol pour Manchester City, Dominik Szoboszlai pour Liverpool et Christopher Nkunku pour Chelsea. Cela signifie Die Roten Bullen Il lui suffira de récolter environ 60 millions d’euros l’été prochain pour couvrir les salaires des joueurs et les infrastructures du club.

Le contrat d’Olmo à Leipzig, signé au printemps dernier, comprend une clause d’une valeur comprise entre 60 et 65 millions d’euros selon le club, qui entre en vigueur au cours de l’été. Barcelone est le club de rêve d’Olmo et celui qu’il a représenté au cours de sa carrière de jeune, donc Leipzig serait prêt à accepter une offre au bas de cette somme.

Olmo, son père Miquel et l’agent Andy Bara ont souvent parlé avec le Barça d’un éventuel retour, et il a même été rapporté qu’il y avait eu une réunion secrète entre les deux parties au Qatar lors de la Coupe du monde 2022. L’international espagnol a étonnamment renouvelé son contrat avec Lepizig après ces pourparlers, bien que la clause ait été incluse.

Olmo est actuellement blessé mais a marqué cinq buts et délivré une passe décisive lors de quatre matches toutes compétitions confondues cette saison, dont un triplé contre le Bayern Munich en DFL-Supercup.

Dani Olmo semble presque confirmé qu’il quittera le RB Leipzig cet été pour rejoindre Barcelone. Ronny Hartmann/AFP via Getty Images

– Le Bayern Munich est intéressé par le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Manu Konérapports Christian Falk, qui ajoute que Liverpool surveille toujours le joueur de 22 ans. Le Français a raté le début de la campagne en cours en raison d’une blessure, mais a désormais débuté un match de Bundesliga et a quitté le banc pour un autre.

– L’AC Milan devrait recruter un attaquant cet été, que ce soit Olivier Giroud renouvelle son contrat, par Corriere dello Sport. Leur priorité reste la signature du Lillois Jonathan David alors que le club de Ligue 1 a du mal à renouveler le contrat du joueur de 23 ans, qui court jusqu’en 2025. Lille pourrait laisser partir David et demande 50 millions d’euros. Milan voit celui de Porto Mehdi Tarémi et celui de Bologne Marko Arnautovic (qui est actuellement prêté à l’Internazionale) comme alternatives possibles.

– Manchester United surveille les progrès de Loïs Openda au RB Leipzig et pourrait tenter de recruter l’attaquant lors du mercato estival, selon Initié au football. Die Roten Bullen n’acceptera aucune offre de janvier après avoir signé le joueur de 23 ans cet été et espère construire son équipe autour de lui.

– Jose Mourinho veut retrouver le défenseur central de Tottenham Hotspur Éric Dier à Rome, comme le rapporte Calciomercato. Le contrat actuel des Spurs, âgé de 29 ans, se termine cet été et il n’a pas encore décidé de le renouveler et n’a pas encore joué une seule minute cette saison.

– Le manager de Barcelone, Xavi Hernández, fait pression pour recruter l’attaquant de l’Athletico Paranaense. Vitor Roque en janvier, rapporte COMMEmême si le joueur de 18 ans est actuellement blessé et ne reviendra pas au jeu avant début 2024. Le sentiment est que ni l’un ni l’autre Ferran Torres ni Angel Alarcón sont un remplaçant approprié pour Robert Lewandowski, actuellement blessé, donc le Blaugrana fera tout ce qu’il peut pour faire venir le Brésilien sans décharger personne tout en respectant les réglementations du fair-play financier.