Transfer Talk: le Barça prend contact avec les représentants de Nico Williams

Barcelone a contacté les représentants de l’Athletic Club Nicolas Williamsselon sport.

L’international espagnol de 21 ans a été un joueur clé de la Liga cette saison, et avec son contrat qui expire l’été prochain, le Blaugrana sont impatients de tenter de le signer pour un transfert gratuit.

L’Athletic reste déterminé à lui signer un nouveau contrat alors qu’il envisage de lui accorder une augmentation de salaire significative, mais la dernière en date indique que le Barça cherche désormais sa signature, tandis que le Real Madrid a également déjà été crédité d’intérêts.

Il reste moins de deux mois avant que les clubs en dehors de l’élite espagnole soient en mesure de proposer un accord pré-contrat pour signer Williams en tant qu’agent libre cet été, mais on s’attend à ce qu’il rende sa décision finale dans les semaines à venir sur la question de savoir si il envisage d’engager son avenir dans l’équipe pour laquelle il a fait ses débuts en Liga.

Il semblerait que l’équipe dirigée par l’entraîneur Ernesto Valverde ne cherchera pas à faire partir Williams en janvier si une solution n’a toujours pas été trouvée, bien que le club pourrait envisager de lui proposer un accord qui inclurait une clause de libération qui lui permettrait de passer à autre chose. l’avenir.

Potins de papier

– Le Paris Saint-Germain et Manchester United s’intéressent au latéral gauche de l’AC Milan Théo Hernándezrapports Gazzetta du Sport. Le Rossoneri seraient désireux de lier l’international français de 26 ans à un contrat à long terme à San Siro, le club de Serie A le considérant comme un élément clé de son futur projet.

– Barcelone est sur le point d’explorer les options pour signer un prêt à terme João Félix de manière permanente, écrit sport. L’Atletico Madrid serait à la recherche d’une indemnité de transfert de 80 millions d’euros pour permettre au joueur de 23 ans de partir définitivement, mais le Blaugrana envisagent un accord d’échange de joueurs qui pourrait inclure Clément Lenglet ou Ansu Fati. L’équipe du manager Diego Simeone aurait déjà été intéressée par Ferran Torres.

– On s’attend à ce que le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah quittera Stamford Bridge en janvier, selon Fabrizio Romano. Les Blues cherchaient auparavant à se débarrasser du joueur de 24 ans cet été, sans aucun signe du manager Mauricio Pochettino cherchant à l’inclure dans ses plans en équipe première. Chalobah serait désireux de trouver une équipe où il pourrait jouer régulièrement, et le Bayern Munich reste l’une des équipes qui s’intéressent à lui.

– L’attaquant du VfB Stuttgart Serhou Guirassy est sur le radar de Brentford en tant que remplaçant potentiel d’Ivan Toney, écrit Initié au football. Les Bees ne savent pas si Toney cherchera à quitter le club en janvier au milieu de liens avec plusieurs équipes de la Premier League, et il semble qu’ils explorent déjà des successeurs potentiels. Guirassy, ​​27 ans, a été l’un des attaquants les plus remarquables d’Europe cette saison, ayant marqué 13 buts en sept matches de Bundesliga.

– Une offre écrite est en cours de préparation par l’AC Milan pour l’ailier du Real Betis Juan Mirandarapports Matteo Moretto de Relevo. L’équipe de Serie A souhaite recruter le joueur de 23 ans l’été prochain, et il semblerait qu’elle pourrait potentiellement faire face à la concurrence de Barcelone, qui surveille également l’international espagnol, autrefois sélectionné.