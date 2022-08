Transfer Talk – L’Ajax se tourne vers Hakim Ziyech de Chelsea alors qu’Antony s’approche de Manchester United

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’Ajax veut que Ziyech remplace Antony

Alors que Manchester United est sur le point de finaliser un accord pour Antoinel’Ajax Amsterdam vise l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech pour remplacer le Brésilien, selon le Courrier quotidien.

Ziyech a quitté le club d’Amsterdam pour rejoindre Chelsea en 2020 mais a depuis du mal à se faire une place dans l’équipe de Thomas Tuchel.

Cela n’a fait qu’empirer depuis que Raheem Sterling a rejoint les Bleus, et le Marocain a été lié à un départ à plusieurs reprises tout au long de cette fenêtre de transfert. Il fait également face à la concurrence de Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi pendant quelques minutes.

Considérant que 26 minutes sur le banc lors de la défaite 3-0 contre Leeds United sont tout le temps accordé à Ziyech cette saison, il est probable que l’Ajax n’aurait pas à dépenser près des 38 millions de livres sterling qu’il a reçus il y a deux ans.

Antony, 22 ans, serait désespéré de retrouver l’ancien patron de l’Ajax Erik ten Hag à Old Trafford et des sources ont déclaré à ESPN que le club d’Eredivisie avait maintenant accepté une offre de 95 millions d’euros avec 5 millions d’euros supplémentaires en compléments.

Le produit jeunesse de Sao Paulo a été exclu de l’équipe de l’Ajax pour affronter Utrecht dimanche, il semble que les choses pourraient évoluer rapidement à l’approche de la date limite de transfert.

L’avenir de Hakim Ziyech à Chelsea pourrait être étroitement lié à la poursuite par Manchester United de l’ailier de l’Ajax Antony. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images & Pim Waslander/Soccrates/Getty Images

– Jusqu’à présent, la Juventus n’a pas été en mesure de parvenir à un accord avec le Paris Saint-Germain pour Leandro Paredes et ont identifié Aston Villa Douglas Louis comme option de secours, les rapports Sky Sports Italie. Il pourrait aussi y avoir un trio de départs à Turin, avec Arthur recherché par les clubs de Premier League, de Ligue 1 et de Liga portugaise, Nicolas Rovella prête à rejoindre Monza en prêt et de nombreuses demandes arrivent pour le prêt de Nicolas Fagioli.

– Le Stade Rennais espère recruter le milieu de terrain de Lens Séko Fofana avant la date limite de transfert, signale L’Équipe. Lens est catégorique sur le fait qu’il ne veut pas que Fofana parte et qu’il faudra une offre massive pour qu’ils envisagent de déménager, tandis que le milieu de terrain a admis qu’il avait des options.

– Fabrice Romano a rapporté que le milieu offensif lyonnais Lucas Paqueta a terminé son examen médical avant un transfert à West Ham United. L’équipe de David Moyes attend maintenant les résultats pendant que les avocats du Brésilien vérifient le contrat, les Hammers espérant que l’accord sera conclu à 100% lundi.

– Alors qu’ils finalisent un déménagement pour Schalke 044 Malick Thiaw, Calciomercato ont signalé que l’AC Milan cherchait également à faire venir le milieu de terrain de Wolfsburg Aster Vranckx en location. Une réunion doit se tenir lundi pour déterminer si l’équipe de Bundesliga serait prête à prêter le joueur de 19 ans, Atalanta poussant également à le signer.

– Ailier toulousain Nathan N’Goumou est sur le point de rejoindre l’équipe de Bundesliga Borussia Mönchengladbach, selon Sky Sports Allemagne. Le joueur de 22 ans devrait passer un examen médical lundi avant de signer un contrat à long terme et de terminer le déménagement, qui vaudra environ 8 millions d’euros.