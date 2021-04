La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: L’AC Milan regarde le gardien de Lille si Donnarumma part

Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas signé de contrat pour prolonger son séjour à l’AC Milan, ce qui a obligé les géants de la Serie A à commencer à chercher ailleurs, comme l’a rapporté Calciomercato.

L’accord du joueur de 22 ans prend fin cet été, ce qui signifie qu’il pourra partir gratuitement s’il n’y a pas de renouvellement, et l’agent du gardien de but, Mino Raiola, n’a pas encore accepté les conditions de 8 millions d’euros. par saison proposée par le Rossoneri.

Bien que Milan n’ait pas encore renoncé à garder l’homme qui est venu par l’intermédiaire de son académie, ils ont commencé à travailler pour trouver un remplaçant s’il partait.

Gardien de but de Lille Mike Maignan est la personne qui est considérée comme quelqu’un qui peut entrer entre les bâtons en cas de départ de Donnarumma.

Il est même suggéré que Milan ait déjà entamé des conversations avec le joueur de 25 ans ces derniers jours.

Ces conversations ont clairement été productives, car on prétend que le Français est satisfait de ce qu’il a entendu de Milan.

La formation italienne devra désormais conclure un accord avec Lille, mais il est suggéré qu’une relation positive entre les deux clubs devrait aider ce processus.

Ainsi, bien qu’il n’y ait aucune certitude sur l’avenir de Donnarumma dans l’état actuel des choses, Milan a au moins une certaine sécurité dans la zone des gardiens de but.

PAPIER GOSSIP

– Le Sevilla FC espère recruter l’arrière droit lillois Zeki Celik comme ils recherchent une alternative plus jeune à Jésus Navas et Aleix Vidal, rapports COMME. La valeur marchande du joueur de 24 ans est de 20 millions d’euros, mais il est suggéré dans le rapport qu’il pourrait être disponible pour un peu plus de 10 millions d’euros.

– Andrea Belotti a gagné le statut de héros à Turin, mais Calciomercato suggèrent qu’il pourrait être autorisé à quitter le club cet été, le contrat de l’Italien prenant fin en 2022. Le joueur de 27 ans ne manquera pas d’options, car il est déclaré que l’AS Roma et l’AC Milan sont tous deux montrant un intérêt pour lui.

– Manchester City a peut-être déjà signé Kayky de Fluminense, mais Fabrizio Romano a suggéré que l’équipe de la Premier League ne s’arrête pas là. Ils se déplaceront également pour le milieu de terrain de Fluminense, âgé de 18 ans. Metinho dans un déménagement d’une valeur de 5 millions d’euros plus les add-ons. Il signera un contrat de 5 ans avec le groupe City avant de rejoindre le club français de Troyes en prêt.

– Galatasaray a ouvert des pourparlers avec l’attaquant d’Everton Joshua King à propos d’un déménagement en Turquie cet été, rapporte Insider du football. Le Norvégien a été décevant depuis son déménagement hivernal à Goodison Park, et il a déjà été confirmé que le joueur de 29 ans sera autorisé à partir gratuitement à la fin de son contrat à l’issue de cette saison.

– Everton mène la course pour signer l’arrière droit de Norwich City Max Aarons, rapports Fabrizio Romano, avec des pourparlers avancés et des négociations en cours. Plusieurs clubs sont intéressés, car le joueur de 21 ans devrait quitter Carrow Road cet été, mais les Toffees sont en contact depuis février et espèrent conclure un accord bientôt.

– Dean Smith a déclaré qu’Aston Villa ne déménagerait pas pendant Ross Barkley lorsque le prêt du milieu de terrain de Chelsea se termine cet été, comme l’a rapporté le miroir. Interrogé sur la possibilité d’un transfert permanent, Smith a déclaré: « Non, Ross Barkley est venu en prêt au début de la saison. De toute évidence, Frank Lampard était le manager au moment où nous avons négocié un accord pour le louer. C’est là que c’était. Il lui reste encore deux ans sur son contrat à Chelsea et cela n’a pas du tout été discuté. «