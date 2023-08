Transfer Talk: la star de City Bernardo Silva s’apprête à snober le Barça et le PSG

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: City cherche à prolonger l’accord de Silva

Manchester City a proposé un milieu de terrain offensif Bernardo Silva un nouveau contrat, selon le Fois.

Silva, 29 ans, qui a suscité l’intérêt de Barcelone et du Paris Saint-Germain ainsi que de clubs saoudiens, est en pourparlers avec les Citizens au sujet d’un nouvel accord de deux ans qui le verra prolonger son séjour au stade Etihad jusqu’à l’été 2025.

Le manager Pep Guardiola aurait tenu à garder l’international portugais au club malgré les demandes de l’Europe, avec Mundo Deportivo rapportant que les champions de LaLiga avaient une offre de prêt qui comprenait une clause obligatoire de 60 millions d’euros pour rendre l’accord définitivement refusé.

Après avoir déjà perdu Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez contre Barcelone et Al Ahli, respectivement, City s’est donné pour priorité de prolonger le séjour de Silva au club, s’étant imposé comme un acteur clé de leur succès depuis qu’il a rejoint l’AS Monaco pour 43 millions de livres sterling. en 2017.

Il a joué 90 minutes lors de la victoire 3-0 de Manchester City lors de la soirée d’ouverture de la Premier League contre Burnley à Turf Moor vendredi.

Bernardo Silva semble prêt à rester à Manchester City malgré l’intérêt de Barcelone et du Paris Saint-Germain. Copa/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Un accord complet a été trouvé entre l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar et Al Hilal, écrit Fabrice Romano. Le joueur de 31 ans, qui cherchait activement à quitter le PSG ce mois-ci, aurait signé des conditions avec l’équipe saoudienne de la Pro League après avoir terminé son examen médical lundi. Il devrait signer un contrat de deux ans jusqu’à l’été 2025 et devrait rejoindre les géants saoudiens pour un montant de l’ordre de 100 millions d’euros.

– Le Paris Saint-Germain s’intéresse à l’ailier de la Juventus Federico Chiesadit Gazzetta dello Sport. On dit que le Bianconeri ne considèrent personne comme indispensable dans leur équipe actuelle, et seraient donc disposés à autoriser le départ du joueur de 25 ans s’ils recevaient une proposition appropriée, des rapports indiquant qu’une offre de 50 millions d’euros suffirait à le décrocher.

– Barcelone devra déplacer quelqu’un avant de faire une offre pour l’attaquant de l’Atletico Madrid João Félixselon sport. Le Blaugrana restent intéressés par le joueur de 23 ans, qui était prêté à Chelsea la saison dernière, et bien qu’ils aient envisagé d’offrir Ferran Torres et Ansu Fati dans le cadre de l’accord, aucun des deux ne souhaite quitter le club. Il est rapporté que l’équipe du manager Diego Simeone est également réticente à accepter toute forme d’accord de prêt pour le moment.

– Manchester City est sur le point de faire une deuxième proposition pour le milieu de terrain de West Ham United Lucas Paquetáécrit le Courrier quotidien. Les Citizens ont vu leur offre de frais initiale de 60 millions de livres sterling rejetée par les Hammers au début du mois, et il est rapporté qu’ils sont maintenant prêts à améliorer leur approche avec une offre de 70 millions de livres sterling qui comprendra également 10 millions de livres sterling de modules complémentaires.

– L’AC Milan, Everton et l’Eintracht Francfort sont tous intéressés par l’attaquant du Paris Saint-Germain Hugo Ekitikerévèle CMR Sport. Alors que le PSG n’a pas encore reçu d’offre formelle pour le joueur de 21 ans, qui a rejoint le club l’été dernier pour 35 millions d’euros en provenance de Reims, ses représentants feraient pression pour qu’il s’éloigne du Parc des Princes.