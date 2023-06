Transfer Talk: la ligue saoudienne propose un accord à Gundogan de Man City

La fenêtre de transfert d’été n’est pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et il y a beaucoup de commérages qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Gundogan envisage-t-il l’offre saoudienne?

Milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gündogan a reçu une offre de la ligue saoudienne dans le but de l’amener dans un club de ce pays, selon Marché du pied.

Gundogan, qui a été capitaine de City lors de la victoire finale de la Ligue des champions samedi Internazionale pour compléter un triplé historique, verra son contrat expirer à l’Etihad ce mois-ci.

Barcelone a fait des efforts pour signer l’international allemand lorsqu’il deviendra agent libre, il est suggéré que les géants catalans aient même conclu un accord avec lui. Le Paris Saint-Germain est également intéressé, qui cherchera désespérément à imiter la réussite de City en remportant son tout premier titre en Ligue des champions.

Cependant, l’Arabie saoudite fait également des efforts pour signer le milieu de terrain convoité lorsque l’occasion se présente. Cela s’inscrit dans le cadre de la volonté de signer des joueurs de renom pour la ligue, qui a déjà vu Cristiano Ronaldo rejoindre Al Nassr en janvier et Karim Benzema déménager au Real Madrid à Al Ittihad la semaine dernière.

Ilkay Gundogan a beaucoup d’options après avoir remporté la Ligue des champions avec Manchester City. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester City envisage de faire un transfert d’une valeur de 60 millions de livres sterling pour le défenseur central du RB Leipzig Josko Gvardiol, rapports Ekrem Konour. Le joueur de 21 ans a également été lié à Manchester United, Chelsea, le Real Madrid et le PSG.

– Le Bayern Munich veut une décision d’ici mercredi sur la question de savoir si Lucas Hernandez renouvellera son contrat ou ils devraient décharger l’arrière gauche au PSG, selon chrétien falk. Le joueur de 27 ans n’a plus qu’un an sur son contrat et le Bayern cherche à éviter de perdre l’international français en tant qu’agent libre.

– Le club saoudien d’Al Ahli a été nommé défenseur Sergio Ramos une offre de deux ans avec option pour un autre, comme le rapporte Ekrem Konour. Le joueur de 37 ans sera un agent libre avec son contrat avec le PSG expirant fin juin.

– L’AC Milan travaille pour signer l’ailier de Villarreal Samuel Chukwuezerapports Sky Sports Italie, qui ajoute que le club espagnol veut 25 millions d’euros pour le transfert du joueur de 24 ans. Milan regarde aussi la star de Lens Lois Openda, qui a rapporté des honoraires de 40 millions d’euros. Milan est également intéressé par le Borussia Mönchengladbach Marcus Thuramqui deviendra agent libre fin juin, mais dont les revendications salariales de 6 M€ par saison sont jugées trop élevées.

– de l’Atlético Madrid Álvaro Morata est la priorité de l’AS Roma alors qu’elle cherche à recruter un attaquant cet été, rapporte Calciomercato. Le joueur de 30 ans souhaite retrouver Paulo Dybala après avoir joué ensemble à la Juventus. La Roma pourrait envisager de signer Morata sur un prêt initial avec l’obligation de rendre le déménagement permanent pour 30 millions d’euros, ou d’inclure Roger Ibanez dans un accord.