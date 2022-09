Transfer Talk – La Juventus veut un accord de janvier pour Jordi Alba

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La Juve veut un accord de janvier pour Alba

La Juventus s’intéresse à la signature de l’arrière gauche de Barcelone Jordi Alba dans la fenêtre de transfert de janvier, rapporte sportet le Blaugrana sont prêts à laisser l’international espagnol partir à la mi-saison afin de pouvoir réduire leur masse salariale.

La Bianconeri ont connu des difficultés cette saison, ne remportant que deux de leurs neuf matches toutes compétitions confondues, et l’arrière gauche sortant Alex Sandro est un joueur dont les performances ont été scrutées à la loupe. Il a été rapporté ailleurs que le Brésilien quittera le club à la fin de son contrat cet été.

Cela laisse la Juve à la recherche d’un nouveau défenseur gauche. Alba a un contrat au Camp Nou jusqu’à la saison prochaine, et l’équipe italienne estimerait que le joueur de 33 ans serait une signature financièrement sensée pour le club.

Jordi Alba pourrait-il être tenté de quitter Barcelone pour une nouvelle aventure avec la Juventus ? Éric Alonso/Getty Images

Cela pourrait également être une décision qui convient au joueur, car la concurrence de Marcos Alonso et Alex Balde est susceptible d’avoir un impact sur son temps de jeu dans la capitale catalane. Même ainsi, Alba serait toujours désireux de continuer à représenter Barcelone.

PAPIER GOSSIP

– Depuis un début prometteur qui l’a vu marquer un but et faire une passe décisive contre Sassuolo, Angel Di Maria a déçu pendant son séjour à la Juventus au point qu’ils envisagent de laisser partir l’international argentin en janvier, selon Calciomercato. L’ailier a déjà raté quatre matches sur blessure et a reçu un carton rouge lors d’une défaite contre Monza lors du dernier match avant la trêve internationale.

– L’AC Milan espérait pouvoir signer l’ailier du Real Madrid Marco Asensio quand son contrat se termine cet été, mais Calciomercato suggère qu’ils seront confrontés à de sérieuses complications. Cela se traduit par l’intérêt de Barcelone et de la Juventus, qui souhaitent tous deux ajouter l’international espagnol sur un transfert gratuit.

– Lévi Colwill peut être prêté à Brighton & Hove Albion par Chelsea, mais le défenseur central est déjà examiné par divers clubs italiens, selon Calciomercato. Il est ajouté que l’AC Milan et Napoli ont tous deux déjà envisagé le joueur de 19 ans, tandis qu’Atalanta est le club qui a pris les mesures les plus claires avant un éventuel déménagement.

– Attaquant lyonnais Tête a laissé entendre qu’il souhaitait rester avec le club français, où il joue en prêt du Shakhtar Donetsk, de manière permanente.

“Je suis très heureux ici, j’aime cette ville, j’aime ce club”, a déclaré l’ancien international brésilien de 22 ans, cité par Marché du pied. “C’est pratiquement ma deuxième famille et j’espère rester ici longtemps.”