Transfer Talk – La Juventus prête à laisser le contrat de Paulo Dybala se terminer

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : La Juve prête à jouer au hardball avec Dybala

La Juventus pourrait autoriser Paulo Dybalale contrat de s’épuise si un accord ne peut être conclu, selon Calciomercato.

Des spéculations sur le contrat de la star de Serie A circulent, l’accord de Dybala devant expirer à l’été 2022 et, malgré les rapports précédents selon lesquels les deux parties étaient sur le point de conclure un accord, l’avenir des 27 ans est toujours incertain. -vieille.

Cristiano RonaldoLe contrat de ‘ doit également expirer dans moins d’un an, ce qui pourrait voir la Juventus donner la priorité à un nouvel accord pour la star portugaise. Alors que les rapports suggèrent que la Bianconeri veulent conserver leurs options d’attaque actuelles pour la prochaine campagne, 10 millions d’euros par saison pour Dybala peuvent être un chiffre trop cher avec les négociations imminentes avec Ronaldo.

L’international argentin a disputé 26 matchs avec la Juventus la saison dernière, marquant seulement cinq buts et enregistrant trois passes décisives.

La Juventus serait prête à voir Paulo Dybala partir pour un transfert gratuit si cela signifie le garder au club pour une saison de plus. Getty

PAPIER COMMERCE

– La star de la Juventus Giorgio Chiellini signera un nouveau contrat au club qui le verra rester à Turin jusqu’à l’été 2022. Fabrice Romano dit que l’accord pourrait être signé au cours des prochaines semaines avec le défenseur italien qui se prépare actuellement pour un affrontement en demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Espagne mardi soir, où le joueur de 36 ans devrait commencer.

– Arsenal est prêt à passer à autre chose Willian, écrit le Miroir. Le club du nord de Londres serait prêt à réduire ses pertes après une première saison décevante aux Emirats pour l’ancienne star de Chelsea, où il n’a marqué qu’un seul but en 37 apparitions. Willian aura 33 ans en août et il lui reste encore deux ans de contrat avec les Gunners.

– Initié au football écrit que deux clubs de Premier League ciblent le défenseur de West Bromwich Albion Darnell Furlong. Burnley et Brentford sont les deux clubs qui seraient intéressés par le joueur qui pourrait être déplacé avec les Baggies nécessitant de collecter des fonds après avoir été relégué la saison dernière. Le joueur de 25 ans était un habitué des Hawthorns lors de la campagne 2020-21 de Premier League où il a disputé 35 apparitions.

– Sergio Busquets restera à Barcelone malgré les approches de la Major League Soccer, rapporte Fabrice Romano. Le milieu de terrain espagnol a été au cœur des spéculations avec plusieurs clubs cet été, mais on s’attend maintenant à ce que Busquets envisage un déménagement outre-Atlantique l’année prochaine. Le joueur de 32 ans est toujours un acteur clé pour le Blaugrana après avoir fait plus de 40 apparitions pour le club la saison dernière.

– L’Internazionale souhaite recruter des Wolfsburg Josip Brekalo, selon Calciomercato. L’international croate serait sur le radar du club de Serie A depuis un certain temps et un accord devrait coûter entre 18 et 20 millions d’euros. Le joueur de 23 ans a inscrit sept buts et trois passes décisives en Bundesliga la saison dernière.

– Marseille poursuit ses dépenses estivales avec Arsenal Matteo Guendouzi prêt à échanger la Premier League contre la Ligue 1. C’est selon Fabrice Romano, qui dit qu’un accord sera conclu la semaine prochaine après que Guendouzi a refusé une approche de Benfica. L’accord verra Guendouzi rejoindre en prêt avec une obligation d’achat pour le club français. Le joueur de 22 ans a passé la saison dernière en prêt avec le Hertha Berlin, disputant 24 fois la Bundesliga.