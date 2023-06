Transfer Talk: la Juventus lorgne sur Tim Weah de l’USMNT

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Weah de l’USMNT veut que la Juve déménage

La Juventus tient à recruter l’ailier de l’équipe nationale masculine des États-Unis Timothée Weahselon Gazzetta dello Sport.

Weah, 23 ans, aimerait passer en Serie A et est l’un des meilleurs candidats du Bianconeri’la liste restreinte. Weah, qui est le fils de l’ancien vainqueur du Ballon d’Or George Weah, a également été lié à un déménagement à l’Atletico Madrid.

Ayant déjà conclu un accord sur des conditions personnelles, la Juventus est maintenant prête à chercher à répondre aux demandes de Lille sur une redevance de 15 millions d’euros. Les rapports ajoutent que Denis Zakaria irait à Lille dans le but de conclure l’affaire.

PAPIER GOSSIP

– Gazzetta dello Sport rapporte que Liverpool surveille de près l’ailier de la Juventus Federico Chiesa. Le Bianconeri On dit qu’il envisage de se séparer du joueur de 25 ans cet été dans l’incertitude quant à savoir s’il envisage de prolonger son séjour au club. Chiesa a contribué à 10 buts en 33 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière et est sur le radar des clubs européens.

– Le Paris Saint-Germain cherchera à aller de l’avant Kylian Mbappé s’il n’a pas l’intention de signer un nouveau contrat au club, rapporte Mundo Deportivo. Mbappe, 24 ans, a encore un an sur son contrat au Parc des Princes, mais après avoir indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’activer sa clause d’extension facultative d’un an, le PSG souhaite des éclaircissements sur sa situation pour réduire le risque de le perdre. un transfert gratuit. Il a déjà été lié au Real Madrid.

– Un contrat de deux ans a été conclu entre le milieu de terrain défensif de Barcelone Sergio Busquets et l’Inter Miami CF, révèle Relevo. Le joueur de 34 ans devrait devenir agent libre à la fin du mois, et après avoir pris le temps de délibérer sur les offres de l’Arabie saoudite, il semble qu’il ait décidé de rejoindre son ancien coéquipier Lionel Messi en MLS sur un accord jusqu’en 2025.

– Rennes se rapproche d’un accord complet avec Lorient pour le milieu de terrain Enzo Le Féedit Marché du pied. Après avoir déjà accepté des conditions personnelles avec le joueur de 23 ans, des frais d’environ 25 millions d’euros seraient proches. Le Fee était une star hors pair la saison dernière, contribuant à 10 buts en 35 matches de Ligue 1.

– Fulham est le dernier club à rejoindre la course pour le milieu de terrain de Southampton James Ward-Prowserapporte le Indépendant. Le joueur de 28 ans serait intéressé par un passage à Craven Cottage, tandis que les Saints lui permettront de partir s’ils reçoivent une offre d’environ 30 millions de livres sterling. Ward-Prowse est resté un joueur clé pour les Saints la saison dernière, mais ses 13 buts en 38 matchs n’ont pas suffi à maintenir le club en Premier League.