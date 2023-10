Transfer Talk: la Juventus établit une liste de 3 joueurs pour remplacer Paul Pogba

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Trois noms émergent comme remplaçants préférés de Pogba par la Juve

La Juventus explore un certain nombre d’options dans l’espoir de remplacer le milieu de terrain Paul Pogba en janvier, selon Gazzetta du Sport.

Milieu de terrain monégasque Youssouf Fofana fait partie des noms envisagés par le Bianconeril’international français commençant à s’imposer en Ligue 1. Il a remporté 11 sélections au niveau senior depuis ses débuts en septembre dernier, et on pense qu’une offre de l’ordre de 20 millions d’euros suffirait à le recruter.

L’équipe de Serie A apprécie également le milieu de terrain niçois Khéphren Thuram. Il aurait été sur le radar de la Juventus en août, mais cela n’a pas eu lieu, le club de Ligue 1 exigeant un montant d’environ 50 millions d’euros pour se séparer du joueur de 22 ans.

Le nombre élevé de Thuram pourrait voir un joueur de 22 ans Kouadio Koné comme alternative si Nice ne veut pas baisser sa valorisation à partir de l’été. Kone a rejoint le Borussia Mönchengladbach en 2021 et a disputé près de 60 apparitions.

Pogba, actuellement suspendu provisoirement, fait l’objet d’une enquête pour dopage après que son échantillon de sauvegarde a également été testé positif à la testostérone, suite à l’échec d’un précédent contrôle antidopage. Pogba a rejoint la Juventus il y a un peu plus d’un an en provenance de Manchester United, et il risque une suspension pouvant aller jusqu’à quatre ans s’il est reconnu coupable à l’issue de l’enquête.

Le milieu de terrain de la Juventus, Paul Pogba, risque une interdiction de jouer pouvant aller jusqu’à quatre ans. Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Potins de papier

– Chelsea reste inchangé sur sa position consistant à chercher à se séparer du défenseur Trevoh Chalobah en janvier, rapporte Calciomercato. On pense que l’entraîneur Mauricio Pochettino ne voit pas de moyen pour lui de commencer avant les autres joueurs à son poste dans l’équipe senior, et ils ont informé le joueur de 24 ans qu’ils chercheraient à le se débarrasser à l’ouverture du marché des transferts. Janvier.

– Le Real Madrid est sur le point de lancer une recherche pour recruter un défenseur central, avec Nacho Fernández devrait quitter le club l’été prochain, rapporte sport. Les Blancos seraient à la recherche d’un joueur capable de lui succéder, la recherche initiale étant axée sur la recherche d’un défenseur gaucher. Le manager Carlo Ancelotti serait également à la recherche d’ailiers.

– Le Sporting Lisbonne se résigne de plus en plus à perdre son défenseur central Gonçalo Inácioécrit Initié au football. Liverpool et Manchester United seraient les deux clubs les plus intéressés par le joueur de 22 ans, les Red Devils prévoyant déjà de faire une démarche pour sa signature lors de l’ouverture de la fenêtre de transfert en janvier. Inacio s’est récemment fait remarquer pour le Portugal au niveau international, marquant deux fois lors de la victoire convaincante 9-0 contre le Luxembourg le mois dernier.

– Les clubs de Premier League devraient surveiller de près l’ailier du Borussia Dortmund Jamie Bynoe-Gittens malgré la signature d’un nouveau contrat, révèle Discussion d’équipe. L’international junior anglais de 19 ans a assuré son avenir au BVB jusqu’en 2028 plus tôt cette semaine, mais l’intérêt pour sa signature d’Arsenal, Chelsea et Newcastle devrait persister.

– Brentford est intéressé par un transfert en janvier pour le milieu offensif de Southampton Carlos Alcarazselon le Norme du soir. Le joueur de 20 ans, qui a signé une nouvelle prolongation de contrat avec les Saints vendredi, serait sur le radar des Bees depuis un certain temps, bien qu’ils soient également en compétition pour sa signature avec son rival de Premier League, Crystal Palace.