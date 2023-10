Transfer Talk: la Juve souhaite prêter Sancho à United

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues.

TOP STORY: Sancho lié au déménagement de la Juve

La Juventus souhaite recruter l’ailier de Manchester United Jadon Sancho sur un prêt qui pourrait se transformer en un déménagement permanent de 60 millions de livres sterling, selon le Soleil.

Le Bianconeriactuellement troisième de Serie A, espère que les Diables Rouges seront prêts à payer la moitié du salaire de Sancho pendant qu’il est prêté chez eux.

Sancho, 23 ans, a été retiré du groupe de jeu par l’entraîneur-chef de United, Erik ten Hag, après une dispute publique sur son dévouement à l’entraînement, ce qui signifie que l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’a joué que 76 minutes en trois apparitions de remplaçant jusqu’à présent cette saison.

Dortmund était initialement le favori pour signer à nouveau Sancho, mais l’ailier ne voudrait pas retourner au Signal Iduna Park et estime que l’idée de reconstruire sa carrière en Serie A est plus attrayante.

Man United est résigné au fait qu’il subira un coup financier important sur Sancho, mais estime que cela pourrait être sa meilleure – et potentiellement la seule – option en ce moment en raison de son éloignement à Old Trafford.

Pendant ce temps, les Diables Rouges envisagent de déclencher une prolongation en Celui de Victor Lindelof clause contractuelle au milieu de l’intérêt de la Juventus et de l’AC Milan, Ten Hag étant impressionné par l’attitude du défenseur de 29 ans à réintégrer l’équipe.

L’avenir de Jadon Sancho à Manchester United reste sombre après une dispute publique avec l’entraîneur-chef Erik ten Hag. Julian Finney/Getty Images

– Naples envisage celui d’Arsenal Gabriel Jésuscelui de l’Atletico Madrid Alvaro Morata et celui de Lille Jonathan David comme remplacements possibles pour Victor Osimhenrapports Calciomercato, dans un contexte d’incertitude quant à l’avenir de l’international nigérian suite à une vidéo TikTok publiée par le club de Serie A. Naples est conscient que signer Jésus serait une tâche difficile, alors qu’il pourrait y avoir une concurrence de l’AC Milan pour David.

– Tottenham Hotspur pourrait envisager de recruter l’ailier d’Al Ittihad Jota lors du mercato de janvier, selon Initié au football, le jeune homme de 24 ans étant devenu un paria depuis son déménagement en Arabie Saoudite. Cette décision le verrait retrouver l’ancien manager du Celtic Ange Postecoglou.

– Liverpool pourrait accélérer ses efforts pour recruter le défenseur central du Sporting CP Gonçalo Inácio s’ils subissent des blessures importantes avant le mercato de janvier, selon Initié au football. Manchester United fait également partie des nombreux clubs européens qui manifestent leur intérêt pour le joueur de 22 ans.

– Nottingham Forest garde un œil sur l’attaquant du VfB Stuttgart Serhou Guirassy ayant déjà regardé le joueur de 27 ans la saison dernière, rapporte Image de sport, qui ajoute qu’il dispose d’une clause libératoire de 20 millions d’euros qui entre en vigueur l’été prochain. Guirassy a réussi un triplé Les Roten Victoire 3-1 contre Wolfsburg samedi lors de sa dernière performance accrocheuse, qui le porte à 13 buts en seulement sept matches de Bundesliga cette saison.

-J.Arrod Bowen a conclu un accord à long terme pour rester avec West Ham United, déclare Fabrizio Romano, qui ajoute que l’ailier tenait à rester un élément clé du projet des Hammers. Le joueur de 26 ans, dont le contrat actuel court jusqu’en 2025, a inscrit cinq buts et deux passes décisives en Premier League et en Ligue Europa cette saison.