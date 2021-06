Transfer Talk – Kylian Mbappe au Real Madrid pourrait déclencher le transfert de Cristiano Ronaldo au PSG

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Mbappe, les mouvements de Ronaldo pourraient être liés

Le premier domino pourrait tomber dans cette fenêtre de transfert d’été car Gazzetta dello Sport rapporte que Kylian Mbappé au Real Madrid déclencherait une Cristiano Ronaldo déménager au Paris Saint-Germain et Mauro Icardi irait à la Juventus.

2 Liés

Le rapport indique que Mbappe est une priorité pour le nouveau patron du Real Carlo Ancelotti. Le joueur de 22 ans est en fin de contrat l’été prochain et pourrait partir malgré le fait que les Parisiens auraient proposé un nouveau contrat. Cependant, des frais importants seraient toujours nécessaires pour conclure l’accord.

Si le transfert se concrétise, le PSG serait prêt à remplacer Ronaldo. On pense que le joueur de 36 ans souhaite quitter Turin après une saison difficile, et l’entraîneur de retour Massimiliano Allegri n’a pas écarté la possibilité qu’il parte avec seulement un an de son contrat actuel.

Une sortie du capitaine international portugais pourrait déclencher un autre transfert, voyant Icardi faire le chemin inverse vers la Juventus. Le joueur de 28 ans était lié à un déménagement au Bianconeri quand il était en Serie A avec l’Internazionale. Icardi a été impliqué dans 11 buts en 20 matches de Ligue 1 cette saison, aux prises avec des blessures sporadiques et critiqué après la sortie de son équipe en Ligue des champions.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

PAPIER COMMERCE

– Manchester City se prépare à vivre sans Sergio Agüero, et dans la recherche d’un remplaçant, l’intérêt s’est déplacé vers André Silva. Selon Bild, Pep Guardiola envisage l’attaquant de l’Eintracht Francfort pour renforcer ses rangs cet été, même s’ils devront peut-être se battre avec l’Atletico Madrid pour le décrocher. Le joueur de 25 ans a marqué 28 buts impressionnants en 32 matches de Bundesliga la saison dernière, justifiant une valorisation de 40 millions d’euros de sa part.

– Aston Villa cherche à augmenter son nombre de buts cet été en ajoutant un attaquant expérimenté Chris Bois, selon Initié au football. Le joueur de 29 ans serait sur le radar de nombreux autres clubs de Premier League, Burnley ajoutant une valorisation de 30 millions de livres sterling au joueur pour ouvrir des discussions. L’international néo-zélandais a été un artiste remarquable pour Sean Dyche cette année; il a été impliqué dans 15 buts en 33 matches de Premier League.

– Leeds United envisage une décision pour Huesca Javi Galan alors qu’ils cherchent à améliorer leurs options à l’arrière gauche. Selon Initié au football, l’équipe de Marcelo Bielsa s’est rapprochée des représentants du joueur de 29 ans. La clause de libération de l’arrière latéral est passée de 7 millions de livres sterling à 3,5 millions de livres sterling, alertant de nombreux clubs sur le fait qu’il était une option, Leeds espérant conclure un accord pour remplacer le sortant Ezgjan Alioski.

– Bien que cela ressemble à un été de sorties à l’Inter, il y aura de la place pour quelques entrées avec Odsonne Edouard sur le radar du club. Selon Calciomercato, le joueur de 23 ans intéresse le club, qui vise à conserver le Scudetto la saison prochaine. L’international français des moins de 21 ans est en fin de contrat au Celtic en 2022 avec un renouvellement peu probable. L’AC Milan et Leicester City sont deux équipes également intéressées par l’attaquant.

– Manchester United prépare un mouvement pour Kieran Trippier cet été, avec Jadon Sancho et Raphaël Varane toujours sur leur liste restreinte, selon le Courrier quotidien. L’Atletico Madrid serait ouvert aux offres pour l’arrière latéral de 30 ans afin d’améliorer sa situation financière actuelle. United considérerait l’international anglais comme une compétition pour Aaron Wan-Bissaka à droite, mais face à la concurrence d’Everton pour le joueur. Le club travaille également à un accord pour Sancho et Varane pour les amener à Old Trafford dans le but de combler l’écart avec ses rivaux de Manchester City. Cependant, des fonds limités pourraient être problématiques pour la tentative de reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer.