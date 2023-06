Transfer Talk: Kane choisit le Bayern Munich plutôt que Man United

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe, et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Kane veut que le Bayern déménage

Attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane a informé le Bayern Munich qu’il s’agissait de sa destination préférée, le club bavarois prévoyant de faire une offre officielle sous peu pour le joueur de 29 ans, selon Sky Sports Allemagne.

Le capitaine anglais serait la principale cible de transfert du manager du Bayern Thomas Tuchel, et les géants de la Bundesliga sont de plus en plus convaincus qu’ils peuvent négocier un accord qui verra Tottenham se séparer de son talisman pour moins de 100 millions d’euros.

Le meilleur buteur de tous les temps des Spurs a encore un an sur son contrat et devrait quitter le nord de Londres cet été à la recherche d’argenterie après que l’équipe de Premier League n’ait pas réussi à obtenir une place dans la compétition européenne la saison prochaine.

Kane a déjà été lié à un déménagement à Old Trafford, le manager de Manchester United Erik ten Hag étant apparemment à la recherche d’un attaquant. Cependant, les géants de la Bundesliga, le Bayern, sont désormais en pole position pour signer Kane en remplacement de Robert Lewandowski après son transfert à Barcelone l’été dernier.

Manchester United a échoué dans sa tentative de courtiser le capitaine anglais Harry Kane, l’attaquant aurait plutôt envie de déménager au Bayern Munich. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– L’AC Milan s’intéresse au milieu de terrain de Valence Yunus Musahrapports Relevo. Le Rossoneri On pense qu’il a considéré le joueur de 20 ans comme un remplaçant idéal pour Newcastle United Sandro Tonali et sont aux premiers stades des négociations d’un accord. L’équipe espagnole serait à la recherche de près de 30 millions d’euros pour se séparer de l’international américain, qui a joué un rôle déterminant dans sa survie en Liga la saison dernière.

– Kyle Walker devrait bientôt prendre une décision sur son avenir, selon Fabrice Romano. L’arrière droit de 33 ans, qui n’a plus de contrat à l’été 2024, est en pourparlers avec le Bayern Munich au sujet d’un déménagement en Allemagne, mais est également en pourparlers avec Manchester City au sujet d’un renouvellement de contrat. Il est rapporté que les triples vainqueurs lui ont proposé un nouveau contrat la semaine dernière, avec une décision imminente de l’international anglais.

– Tottenham est sur le point de faire une offre d’ouverture à Leicester City pour James Madisonrapporte le Télégraphe. Les Foxes exigent jusqu’à 60 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 26 ans, mais les Spurs proposeraient un premier versement de 40 millions de livres sterling et des versements supplémentaires en guise de compromis. L’international anglais serait une cible prioritaire pour le nouveau manager Ange Postecoglou.

– Al Nassr se rapproche d’Internazionale Marcelo Brozovicselon Sky Sports Italie. Il est rapporté que le club saoudien de la Pro League a conclu un accord complet avec le Nerazzurri pour le milieu de terrain de 30 ans dans le cadre d’un contrat de trois ans estimé à environ 23 millions d’euros. Cependant, l’international croate n’a pas encore donné son feu vert à cette décision, qui le verrait quitter San Siro après huit ans et 330 apparitions.

– Newcastle est en pourparlers avec Southampton sur un déménagement pour Tino Livramentorapporte le Télégraphe. L’international anglais des moins de 21 ans a fait son retour en Premier League en mai après 13 mois d’absence à la suite d’une blessure au ligament croisé antérieur. Malgré seulement deux apparitions de haut niveau pour les Saints la saison dernière, Eddie Howe considère le jeune arrière droit comme un ajout bienvenu, le patron des Magpies désireux d’apporter des renforts dans les zones d’arrière cet été.