Transfer Talk : Ivan Toney, clé des ambitions de titre d’Arsenal

TOP STORY : Arsenal va accroître son intérêt pour Toney

Arsenal se prépare à accroître son intérêt pour l’attaquant de Brentford Ivan Toneyselon le Miroir.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, envisagerait de recruter un buteur confirmé lorsque le marché des transferts s’ouvrira dans la nouvelle année, convaincu qu’il doit améliorer la ligne avant de son équipe pour défier Manchester City pour le titre de Premier League.

Les Bees restent ouverts à l’évolution du joueur de 27 ans, mais seraient à la recherche d’une offre d’au moins 60 millions de livres sterling pour se séparer de leur attaquant vedette et sont prêts à rester fermes si un club ne parvient pas à répondre à leurs demandes.

Toney, qui a marqué 20 buts tout en en aidant quatre autres en 33 matches de championnat la saison dernière, sera disponible pour la sélection en janvier après avoir purgé sa suspension pour violation des règles de paris. Il a également été lié à Chelsea.

Arsenal vise une décision pour Ivan Toney de Brentford, pensant que l’attaquant les aidera à réduire l’écart dans la course au titre en Premier League. Chloé Knott – Danehouse/Getty Images

Potins de papier

– Une décision pour le milieu de terrain d’Almeria Sergio Arribas est envisagé par l’Atletico Madrid, révèle Ekrem Konur. L’équipe de Liga, qui a remporté dimanche une victoire 3-1 sur son rival local, le Real Madrid, se préparerait à faire une démarche pour sa signature en janvier. Le joueur de 21 ans a été dans une forme impressionnante cette saison, marquant quatre buts en six matches, dont un doublé lors du récent match nul 2-2 d’Almeria contre Valence.

– Un transfert en janvier pourrait être envisagé pour le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Pierre-Émile Hojbjergécrit Fabrizio Romano. L’international danois de 28 ans aurait nommé un nouvel agent et il recherche actuellement des options qui lui permettraient de quitter le club, n’ayant pas fait un seul départ pour le nouveau manager Ange Postecoglou en Premier League cette saison. . Il était auparavant lié à l’Atletico Madrid.

– L’attaquant de Newcastle United Callum Wilson fait partie des joueurs considérés par la Saudi Pro League, selon Discussion sportive. Les clubs saoudiens devraient être à nouveau occupés lors du mercato de janvier, alors qu’ils pourraient également faire une autre approche pour Liverpool. Mohamed Salah, mais Wilson, 31 ans, est l’un des derniers noms à être associé à un déménagement là-bas. Il n’a effectué que deux titularisations en Premier League cette saison.

– Ailier de la Fiorentina Nicolas González a accepté de signer un nouveau contrat, rapporte Fabrizio Romano. L’ailier de 25 ans figurait en bonne place sur la liste de souhaits de Brentford cet été, avec une offre de 40 millions de livres sterling rejetée par l’équipe de Serie A, et la dernière indique qu’il a décidé d’engager son avenir dans le club. Alto. On s’attend à ce qu’il reçoive une augmentation de salaire ainsi qu’une prolongation de son contrat actuel.

– L’ailier de Brentford Aaron Hickey est heureux au club bien qu’il ait été lié à plusieurs équipes récemment, écrit Initié au football. Hickey aurait été sur le radar de Liverpool, d’Arsenal, de Manchester United et du Bayern Munich, mais il semble qu’il n’ait pas l’intention de forcer une décision si l’intérêt faisait surface en janvier.