Transfer Talk – Internazionale, l’AC Milan laissé en suspens alors que Trevoh Chalobah semble prêt pour un séjour à Chelsea

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chalobah reste dans les plans de Tuchel

L’Internazionale et l’AC Milan ont reçu un coup dur dans leurs ambitions de transfert avec des nouvelles que Chelsea ne laissera pas Trevoh Chalobah quitter cette fenêtre, selon Sky Sports Italie.

Le joueur de 23 ans aurait été prêté pour une période de prêt en Serie A pour faire de la place à Wesley Fofana, qui est sur le point de déménager à Stamford Bridge depuis Leicester City. Cependant, les équipes italiennes auraient été informées que le défenseur central resterait dans l’ouest de Londres cet été après avoir été titularisé lors de la victoire 2-1 de Chelsea contre les Foxes samedi.

L’international anglais des moins de 21 ans a fait 31 apparitions dans toutes les compétitions pour les Blues la saison dernière. Cependant, il était prévu pour moins de temps de jeu suite à la reconstruction défensive de Thomas Tuchel cet été, qui a conduit à l’arrivée de Kalidou Koulibaly.

Avec Chalobah maintenant indisponible, il est rapporté que le Nerazzurri finalisera un accord avec la Lazio pour Francesco Acerbitandis que le Rossoneri sont prêts à déménager pour Schalke Malick Thiawavec Japhet Tanganga de Tottenham Hotspur également une option défensive pour l’équipe de Stefano Pioli.

Malgré l’intérêt de l’Inter et de l’AC Milan, Trevoh Chalobah semble prêt à rester à Chelsea. Adam Davy/PA Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Martin Dubravka a demandé à Newcastle United de lui permettre de déménager à Manchester United au milieu des négociations pour un accord de prêt, rapporte Sports du ciel. Le gardien de but de 33 ans possède une vaste expérience en Premier League, faisant 127 apparitions pour les Magpies, mais a perdu sa place de titulaire cette saison suite à l’arrivée de Nick Pope de Burnley. Erik ten Hag cherche à faire concurrence à David De Gea, avec l’Eintracht Francfort Kévin Trapp aurait déjà snobé un déménagement à Old Trafford.

– Chelsea envisage un énorme gain pour forcer Ross Barkley quitter le club, selon le Soleil. L’international anglais n’a pas reçu de numéro d’équipe pour cette saison et il est rapporté que le propriétaire des Blues, Todd Boehly, envisage d’offrir une indemnité de départ. Cependant, cela coûterait aux Blues des frais importants, Barkley gagnant 200 000 £ par semaine sur un contrat qui doit expirer l’été prochain.

– Stuttgart a refusé l’offre d’ouverture des Wolves pour Sasa Kalajdzicécrit Sports du ciel Allemagne. Il est rapporté que l’équipe de Bundesliga a rejeté une offre de 15 millions d’euros – qui comprenait des ajouts supplémentaires difficiles à réaliser. L’équipe allemande attend plus de 25 millions d’euros pour l’international autrichien, alors que les négociations se poursuivent pour un transfert avant la fin de la fenêtre de transfert.

– West Ham a signé un contrat de cinq ans avec Lyon Lucas Paquetarapporte le Athlétique. Les Hammers paieront 43 millions d’euros avec 17 millions d’euros supplémentaires de bonus pour le milieu de terrain de 25 ans. L’international brésilien, qui totalise 18 buts et 12 passes décisives en Ligue 1 depuis Les Goneseffectuera sous peu un examen médical à Londres pour conclure l’affaire, alors que David Moyes cherche à améliorer son équipe après avoir perdu ses trois premiers matchs en Premier League cette saison.

– Le Real Madrid exige une décision finale de Marco Asensio avant un transfert potentiel en Premier League, selon le Miroir. Il est rapporté que le joueur de 26 ans veut quitter le Santiago Bernabeu cet été pour assurer plus de matchs avant la Coupe du monde, et il a refusé de signer un nouveau contrat, son contrat actuel expirant dans 11 mois. Arsenal est considéré comme le principal intérêt devant ses rivaux Tottenham et Manchester United.