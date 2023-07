Transfer Talk: Henderson de Liverpool est sur le point de déménager à Al Ettifaq

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Henderson rejoindra Al Ettifaq de Gerrard?

Liverpool et Al Ettifaq sont parvenus à un accord de principe concernant les honoraires du milieu de terrain Jordan Hendersonrapports Fabrice Romano.

Romano ajoute que Henderson, 33 ans, a déjà conclu un accord de trois ans avec la partie saoudienne, les documents pertinents devant être signés.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’international anglais a été fortement lié à un départ d’Anfield cet été, alors que Liverpool cherche à ajouter de nouveaux visages à son milieu de terrain après les départs de Naby Keïta, Alex Oxlade Chamberlain et James Milner.

Henderson s’est rendu en Allemagne avec l’équipe de Liverpool pour leur tournée de pré-saison, mais n’a joué aucun rôle dans leur victoire 4-2 contre l’équipe de deuxième niveau Karlsruher, indiquant qu’un déménagement est proche pour le vétéran.

Al Ettifaq a récemment annoncé la nomination de l’ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard au poste de manager.

Henderson a fait 43 apparitions dans toutes les compétitions pour l’équipe du Merseyside la saison dernière, cependant, Fabinho étant également sur le point de se séparer du club, le manager Jurgen Klopp semble désireux de se vanter d’avoir un milieu de terrain plus jeune.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Expliquer la langue du mercato

PAPIER GOSSIP

– Ailier du Bayer Leverkusen Moussa Diaby fait pression pour un déménagement à Al Nassr, après avoir conclu un accord avec le club saoudien, par Rudy Galetti. Le Français a suscité l’intérêt de toute l’Europe, après une saison exceptionnelle en Bundesliga, marquant 14 buts et 11 passes décisives dans toutes les compétitions, Aston Villa désignant le joueur de 24 ans comme cible prioritaire pour l’été. Malgré l’intérêt de Villa, Diaby aurait informé Leverkusen de son désir de passer à la Saudi Pro League.

– Barcelone pourrait inclure Franck Kessie et Ferran Torres dans un accord potentiel pour l’attaquant de l’Atletico Madrid João Félixselon sport. Le rapport révèle que bien qu’il n’y ait eu aucun contact entre les deux clubs concernant un accord pour Felix, Atleti souhaite se séparer de l’international portugais, qui s’est brouillé avec l’entraîneur Diego Simeone la saison dernière. Torres et Kessie ont tous deux suscité l’intérêt d’Atleti, cependant, les salaires de la paire sont considérés comme une pierre d’achoppement possible, ce qui s’est déjà avéré être un problème lorsque le club a manifesté son intérêt pour le milieu de terrain Kessie.

– Liverpool rejettera toute offre d’ailier Luis Díaz suite à l’intérêt rapporté d’Al Hilal, signalez le Athlétique. Le rapport indique que Liverpool considère le joueur de 26 ans comme faisant partie intégrante de ses plans pour la saison à venir, bien qu’il ait raté des parties importantes de l’année dernière en raison d’une blessure. Al Hilal aurait manifesté un intérêt pour l’international colombien, mais Diaz n’a montré aucune indication qu’il souhaitait quitter Anfield.

– Le Paris Saint-Germain prévoit de faire une offre d’ouverture de 75 millions d’euros pour l’attaquant de Benfica Gonçalo Ramosrévèle Ekrem Konour. Le joueur de 22 ans a excellé au Portugal la saison dernière, inscrivant 27 buts dans toutes les compétitions et fournissant 12 passes décisives. Le PSG serait à la recherche de renforts offensifs cet été, suite au départ de Lionel Messi, parallèlement à la situation incertaine de Kylian Mbappe, qui pourrait également quitter les champions de Ligue 1.

– Les clubs saoudiens surveillent la situation de l’attaquant de Chelsea Romelu Lukakuqui souhaite toujours déménager à la Juventus, suggère Fabrice Romano. Le joueur de 30 ans semble certain de quitter Stamford Bridge cet été, et alors que le Belge préférerait un déménagement en Europe, un accord ne s’est pas encore concrétisé sur le continent pour l’attaquant. L’Internazionale aurait précédemment été attiré par Lukaku après son prêt au club l’été dernier, mais l’Inter s’est retiré de la course, à la suite de ses discussions avec ses rivaux de la Juventus.