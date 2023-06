Le mercato d’été n’est peut-être pas encore ouvert en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid prêt à intensifier son intérêt pour Harry Kane

Harry Kane est de retour sur les premières pages en Espagne, Diario AS qualifiant l’attaquant de Tottenham Hotspur de « priorité » pour le Real Madrid dans son histoire principale, tandis que Marca dit « Harry Kane est l’homme » et « le favori » dans la recherche d’un avant-centre par le club de LaLiga.

Madrid cherchait déjà à faire venir un attaquant cet été avant même que des doutes n’émergent sur l’avenir de Karim Benzema, alors qu’il envisage une offre lucrative de l’Arabie saoudite.

📰 Ya está aquí la #portadaAS Sabado, 3 juin

💥 ¡Kane, prioritario ! pic.twitter.com/bXt2swOZ7v — Diario AS (@diarioas) 2 juin 2023

Selon AS, Kane est la « cible n°1 » de Madrid, quelle que soit la décision finale de Benzema, tandis que Marca rapporte qu’une rencontre entre Florentino Perez, le directeur général Jose Angel Sanchez et l’entraîneur Carlo Ancelotti jeudi a identifié Kane comme le candidat exceptionnel, avec Chelsea. Kai Havertz comme alternative.

Lors d’une conférence de presse samedi, Ancelotti a déclaré: « Je peux parler de mon avenir, je ne parlerai pas de l’avenir de l’équipe, qui est en cours. J’ai dit à plusieurs reprises, Harry Kane est un grand joueur. Il est un joueur de Tottenham. Nous devons respecter le joueur, et Tottenham aussi. »

Ce n’est pas la première fois que le capitaine anglais, 29 ans, est lié à Madrid, mais avec son contrat avec les Spurs en 2024, les deux journaux affirment qu’il pourrait être à portée de main, même si les frais de transfert impliqués seraient probablement supérieurs à 100 €. million.

Manchester United est également fortement lié à Kane.

BLOG EN DIRECT

13.04 BST : Newcastle United est sur le point de finaliser la signature de l’ailier Yankuba Minte du club danois d’Odense dans le cadre d’un contrat de 6 millions de livres sterling, rapporte Le Soleil.

Minteh, 18 ans, a été appelé dans l’équipe nationale senior de Gambie le mois dernier et est considéré comme une perspective passionnante.

Le joueur a été exclu de l’équipe d’Odense pour le match de samedi contre le FC Midtjylland et se rendra à Newcastle la semaine prochaine pour accomplir les formalités de transfert.

« C’est une décision difficile, mais avec les risques et les opportunités dans ce cas, j’en ai conclu que c’était globalement la meilleure décision qu’il s’absente du match contre le FC Midtjylland », a déclaré le patron d’Odense, Bjorn Wesstrom.

12h21 BST : Zlatan Ibrahimovic insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite malgré l’expiration de son contrat à l’AC Milan et aucun signe de prolongation.

Le joueur de 41 ans, qui est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la Serie A en mars lorsqu’il a marqué contre l’Udinese, pense qu’il a encore quelque chose à offrir.

« Je ne suis pas du genre à abandonner mais il doit aussi y avoir de la joie dans ce que vous faites », Ibrahimovic a déclaré à la Gazzetta dello Sport. « Je ne peux pas m’empêcher d’avoir la paix dans ce que je peux faire en tant que numéro un, jouer au football. Mais nous n’en sommes pas encore là. Je pense que j’ai encore quelque chose à donner. Si je pense à arrêter ? Je ne pense pas. Si je dois continuer à jouer, je pense que oui.

« Je ne me donnerai pas la paix. Je n’ai pas trouvé l’équilibre. Quand tout vient, tout vient immédiatement. Cette pensée tourne dans ma tête. Ma tête est trop forte, je me sens comme Superman à chaque fois que je reviens, mais Je dois avoir un équilibre. »

Ibrahimovic a également joué pour l’Ajax, la Juventus, l’Inter Milan, Barcelone, le Paris Saint-Germain, Manchester United et LA Galaxy au cours d’une brillante carrière.

11h35 BST : Chelsea est prêt à aller de l’avant Kai Havertz cet été, d’après Fabrice Romano. Le Real Madrid aurait un « intérêt concret » pour le joueur de 23 ans, le manager Carlo Ancelotti le considérant comme une option de transfert potentielle.

Alors que Chelsea ne serait pas ouvert à tout accord impliquant un prêt, ils permettraient à l’international allemand de passer au Bernabeu si Los Blancos proposer une indemnité de transfert conforme à leur valorisation. Havertz a joué régulièrement pour Chelsea la saison dernière, faisant 47 apparitions dans toutes les compétitions, mais n’ayant marqué que neuf buts, le nouveau manager Mauricio Pochettino pourrait rechercher un n ° 9 plus clinique pour diriger sa ligne d’attaque la saison prochaine.

10h50 BST : Chelsea a mis Brighton Moises Caicedo et Sporting CP Manuel Ugarté en tête de leur liste de cibles pour les renforts de milieu de terrain, rapporte le Guardian.

Caicedo, 21 ans, a été courtisé par Arsenal dans la fenêtre d’hiver, avec deux offres de transfert refusées – la seconde d’une valeur de 70 millions de livres sterling. L’international équatorien est resté à Brighton et a signé un nouveau contrat à la fermeture de la fenêtre – mais on s’attendait toujours à ce que les clubs reviennent pour lui à la fin de la saison. Liverpool a également manifesté son intérêt pour un joueur dont la valeur des Seagulls est de 80 millions de livres sterling.

Ugarte, quant à lui, a une clause de libération de 52 millions de livres sterling, donc le retirer de son club portugais peut être plus simple.

10h00 BST: Sergio Ramos quittera le Paris Saint-Germain après son dernier match de la saison samedi, ont confirmé le joueur et le club vendredi soir.

Le contrat de Ramos, qui doit expirer ce mois-ci, ne sera pas renouvelé, le rendant disponible sur un transfert gratuit.

« Demain est un jour spécial, demain je dirai au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au @PSG_inside », a posté Ramos sur les réseaux sociaux. « Je ne sais pas dans combien d’endroits on peut se sentir chez soi, mais sans aucun doute le PSG, les supporters et Paris en faisaient partie pour moi.

« Merci pour ces deux années particulières où j’ai pu disputer tous les tournois et tout donner. Je vais relever de nouveaux défis, je vais porter d’autres couleurs, mais d’abord, et pour la dernière fois : ¡#AllezParis. »

Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y he podido dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez : ¡#AllezParis! ❤️💙 @PSG_espanol – Sergio Ramos (@SergioRamos) 2 juin 2023

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich se prépare à faire une offre pour le milieu de terrain de West Ham Déclan Rizécrit Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland. Les champions de Bundesliga auraient eu des entretiens à Londres sur un transfert potentiel pour le joueur de 24 ans, et la confiance commence à croître au sein de la hiérarchie de l’Allianz Arena, qui cherche à défier Arsenal pour sa signature.

– Barcelone surveille le milieu de terrain du Sporting CP Manuel Ugartémais il n’est pas leur option prioritaire, rapporte sport. Le représentant du joueur de 22 ans, Jorge Mendes, a gardé le Blaugrana mis à jour, mais alors que les champions de LaLiga seraient la destination préférée, le manager Xavi Hernandez concentre actuellement son attention sur Ilkay Gundogan de Manchester City et Ruben Neves des Wolves.

– Internazionale et Benfica ont manifesté leur intérêt pour l’arrière latéral de Barcelone Jordi Albaselon Marque. Le joueur de 34 ans deviendra un agent libre lorsque son contrat expirera plus tard ce mois-ci, et avec l’Atletico Madrid qui s’est récemment retiré des négociations pour sa signature, il semble qu’il pourrait être sur le point de quitter la Liga. Il aurait également dit à ses représentants de ne pas entamer de discussions officielles avec un autre club avant de quitter le Spotify Camp Nou.

– Ailier Leroy Sané envisage de rester au Bayern Munich cet été, écrit Sport1. Le joueur de 27 ans aurait une relation positive avec l’entraîneur Thomas Tuchel, tandis que les membres de la hiérarchie du club souhaitent qu’il reste également. Sane a contribué huit buts et sept passes décisives en 32 matches de championnat la saison dernière.

– Milieu de terrain de Naples prêté Tanguy Ndombele veut retourner au club parent de Tottenham Hotspur la saison prochaine, rapporte Marché du pied. Les champions de Serie A ont une option dans l’accord de prêt qui leur permettrait de le signer pour 30 millions d’euros, mais il a informé le club de son souhait de revenir en Premier League. Ndombele a fait huit départs pour Napoli en les aidant à remporter le titre, avec ses 22 autres apparitions venant du banc.