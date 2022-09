Transfer Talk – Griezmann, Asensio, Pulisic sur la liste de la Juventus

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Griezmann, Asensio sur la liste de souhaits de la Juve

La Juventus a formé une liste restreinte de trois hommes dans le cadre de son intention d’acquérir une signature pour renforcer son attaque en janvier, révèle Gazzetta dello Sport.

2 Connexe

La Bianconeri ont déjà été liés à Chelsea Christian Pulišić mais deux stars de la Liga – l’Atletico Madrid Antoine Griezmann et celui du Real Madrid Marco Asensio – sont désormais sur la liste de l’équipe de Serie A.

Comme Pulisic, Griezmann et Asensio ont fait face à des difficultés similaires dans leurs clubs respectifs et cherchent à gagner du temps de jeu régulier. Griezmann, 31 ans, a débuté une fois en Liga pour l’Atletico, tandis que l’ailier de 26 ans Asensio n’a joué que 48 minutes dans toutes les compétitions.

Griezmann est au milieu d’une querelle financière entre l’Atletico et Barcelone, où il est prêté pour un contrat de deux ans. Le Barça croit au fait que puisque Griezmann a joué plus de 45 minutes dans 30 des 37 matchs pour lesquels il était disponible la saison dernière, l’Atletico est désormais obligé de le signer pour 40 millions d’euros. L’Atletico, quant à lui, affirme que Griezmann doit jouer plus de 45 minutes dans 50% des matchs qu’il est sélectionnable pendant plus de deux saisons, pas une seule, pour que la clause prenne effet.

L’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, souhaite renforcer son équipe après sa séparation Paulo Dybala et Dejan Kulusevski en été, et avec Angel Di Maria pouvant partir en 2023, ils ont fait des progrès dans la réduction des options potentielles.

PAPIER GOSSIP

– L’Internazionale et la Juventus discutent d’un éventuel accord d’échange impliquant des défenseurs Stefan de Vrij et Juan Cuadradoselon Calciomercato. De Vrij, 30 ans, et Cuadrado, 34 ans, devraient tous deux être en fin de contrat cet été, mais le dernier en date indique que les deux clubs pourraient être enthousiastes à l’ouverture du mercato d’hiver.

– Après que des rapports aient suggéré que Martin Zubimendon m’a proposé un nouveau contrat de cinq ans par la Real Sociedad, sport écrit que Barcelone pourrait mettre fin à son intérêt pour le milieu de terrain de 23 ans. Les Catalans continuent de rechercher sur le marché un éventuel remplaçant pour Sergio Busquetsmais avec le nouvel accord de Zubimendi censé inclure une clause de libération de 90 millions d’euros, le Blaugrana peut maintenant avoir besoin de chercher ailleurs.

– Négocie un nouvel accord pour Karim Benzéma ont atteint les étapes finales, les rapports Nicolas Schira. L’attaquant de 34 ans est en pourparlers avec le Real Madrid depuis son impressionnante campagne la saison dernière, des informations publiées cet été suggérant qu’ils ont l’intention de le signer pour un nouveau contrat de deux ans jusqu’en 2024. Il a contribué à quatre buts en autant de matches de Liga cette saison.

– Le Real Madrid n’a pas encore fermé la porte à une potentielle signature Kylian Mbappé ou Erling Haaland à l’avenir, des rapports El Chiringuito TV. Il est entendu qu’après la rencontre récente de la hiérarchie de Santiago Bernabeu, les champions de la Liga restent ouverts à tenter de signer l’un des deux attaquants s’ils peuvent obtenir un accord sur la ligne. Haaland, 22 ans, a rejoint Manchester City en provenance du Borussia Dortmund cet été, tandis que Mbappe, 23 ans, a refusé de rester avec le Paris Saint-Germain.

– Arsenal reviendra sur le marché des transferts de janvier avec une troisième approche pour la star d’Aston Villa Douglas Louisselon le soleil. Les Gunners ont tenté d’acquérir le joueur de 24 ans le jour de la date limite, mais après que Villa soit restée ferme, les rapports suggèrent maintenant que Mikel Arteta le considère toujours comme une signature prioritaire alors qu’il cherche à renforcer ses options de milieu de terrain.