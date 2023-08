Transfer Talk: Ekitike est la clé du transfert du PSG pour Kolo Muani

Hugo Ekitike, à gauche, pourrait être en route vers la Bundesliga dans le cadre de l’accord du PSG pour signer Randal Kolo Muani, à droite, de Francfort. Aurélien Meunier – PSG | Harry Langer/DeFodi Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Ekitike, clé de l’accord avec Kolo Muani du PSG

Le Paris Saint-Germain est ouvert à inclure Hugo Ekitike dans leur offre pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muanirapporte Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg.

Les champions de Ligue 1 seraient à la recherche d’un attaquant de haut niveau et ont identifié Kolo Muani comme un bon candidat pour le club. Le joueur de 24 ans a connu une année exceptionnelle en Allemagne la saison dernière, marquant un nombre impressionnant de 23 buts toutes compétitions confondues, ainsi que 17 passes décisives, ce qui a vu de nombreux clubs européens surveiller sa situation.

Tottenham Hotspur et Manchester United ont également été liés au Français, qui devrait quitter l’équipe de Bundesliga pendant la majeure partie de l’été.

Plettenberg dit que même si Francfort n’envisagera pas d’accord d’échange, ils envisagent la possibilité d’Ekitike en remplacement de Kolo Muani. Le joueur de 21 ans a eu du mal à conserver des minutes constantes avec Les Parisiens la saison dernière et a été identifié comme un joueur pouvant être déporté cet été.

Cependant, il est rapporté que Francfort attendrait 100 millions d’euros pour se séparer de Kolo Muani, ce qui pourrait forcer le PSG à respecter la valorisation alors que la fenêtre de transfert entre dans sa dernière semaine.

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich envisage un coup tardif pour le défenseur de Fulham Kenny Têteselon le Soleil. Il semblerait que le Bayern surveille le Néerlandais depuis 2016 et pourrait chercher à conclure un accord avec les Cottagers alors qu’ils cherchent à le remplacer. Benjamin Pavard, qui devrait rejoindre l’Internazionale. Fulham a déjà été contraint à un départ très médiatisé, avec Aleksandar Mitrovic rejoindre Al Hilal, et le club de l’ouest de Londres sera probablement réticent à perdre un autre joueur clé en fin de mercato.

– Manchester City reste intéressé par le milieu de terrain du RB Leipzig Daniel Olmo mais un accord sera difficile à conclure, révèle Initié au football. Après avoir vu un accord pour la star de West Ham United Lucas Paqueta Après l’effondrement, il est entendu que les Citizens sont toujours désireux d’ajouter à leurs ressources au milieu de terrain, Olmo étant une cible pour les champions de Premier League. Cependant, le rapport indique qu’en raison du RB Leipzig, un certain nombre de joueurs importants ont déjà quitté le club cet été, notamment Josko Gvardiol à Manchester City et Christophe Nkunku face à Chelsea, le club allemand hésite à perdre un autre joueur essentiel.

– West Ham est sur le point de parvenir à un accord avec l’Ajax Amsterdam pour le milieu de terrain Mohammed Kudusselon le Athlétique. Le rapport révèle que les Hammers ont soumis une offre d’une valeur de 41 millions d’euros, ainsi que 3 millions d’euros de compléments, qui devraient être acceptés par l’Ajax, tandis que des conditions personnelles sont en préparation pour le joueur de 23 ans, qui rejoindrait probablement l’Ajax. sur un contrat de cinq ans.

– Manchester City a fait une première approche auprès des Wolverhampton Wanderers pour le milieu de terrain Matheus Nunesselon Fabrizio Romano. L’équipe de Pep Guardiola aurait fait une proposition d’une valeur de 50 millions d’euros, ainsi que des ajouts. Le joueur de 24 ans aurait déjà convenu de conditions personnelles avec City, laissant les deux clubs parvenir à un accord avant la fermeture de la fenêtre de transfert.