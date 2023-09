Transfer Talk: Dortmund dit non alors que Sancho envisage de quitter Man Utd

Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Dortmund n’est pas intéressé par le retour de Sancho

Celui de Manchester United Jadon Sancho Il est peu probable qu’il revienne au Borussia Dortmund en janvier, rapporte Image de sport.

L’équipe de Bundesliga n’aurait apparemment aucun intérêt à démissionner de l’ailier de 23 ans, malgré les spéculations le liant à Dortmund et à son rival du championnat, le Bayern Munich. Au cours d’un séjour de quatre ans au Signal Iduna Park, l’international anglais a marqué 50 buts et fourni 64 passes décisives en 137 apparitions.

Cependant, depuis son transfert de 73 millions de livres sterling à Old Trafford en juillet 2021, Sancho a eu du mal à trouver une place dans l’équipe d’Erik ten Hag, marquant seulement 12 fois, et son avenir à Manchester United est désormais incertain suite à des retombées publiques avec les Néerlandais. directeur.

Après avoir publiquement critiqué les affirmations de Ten Hag selon lesquelles sa non-sélection était basée sur de mauvaises performances à l’entraînement, Sancho s’entraîne actuellement seul et il n’y a pas de calendrier clair pour son retour dans l’équipe.

Ajoutant à l’incertitude, SPORT a récemment rapporté que Barcelone suivait la situation de près et souhaitait signer l’ailier en janvier. Cependant, un transfert au Camp Nou est également incertain, les champions de la Liga étant incapables d’atteindre le prix demandé de 50 millions d’euros par le club de Premier League, ce qui conduit à d’éventuelles négociations sur un transfert de prêt.

Alors que Sancho aurait cherché à s’éloigner en janvier, la perspective de le voir jouer à nouveau pour Manchester United reste incertaine.

Personne ne sait où se situe l’avenir de Jadon Sancho, l’ancien club de Dortmund se retirant de la course pour recruter la malheureuse star de Man Utd. Photo de Robin Jones/Getty Images

Potins de papier

– Tottenham Hotspur n’a pas de clause de rachat pour Harry Kane, Sky Sports Allemagne rapports. Le journaliste Florian Plettenberg a clarifié les affirmations du président des Spurs, Daniel Levy, concernant une clause de rachat dans le contrat de l’attaquant de 30 ans avec le Bayern Munich, affirmant qu’il s’agissait plutôt d’un « droit de contrepartie ». Cela signifie que si l’équipe bavaroise reçoit une offre d’un autre club pour Kane, elle devra en informer Tottenham et, si elle est prête à égaler cette offre, le club allemand devra sanctionner un retour au nord de Londres.

– Celui de João Palhinha un éventuel départ de Fulham en janvier reste une possibilité, selon Initié au football. Bien qu’il ait récemment accepté un nouvel accord, le gardant à Craven Cottage jusqu’en 2028 avec la possibilité de prolonger le contrat de 12 mois supplémentaires, le milieu de terrain de 28 ans était sur le point de se séparer de l’équipe de Premier League cet été, mais un Le transfert au Bayern Munich à la date limite a échoué. Il semblerait que les champions de Bundesliga soient toujours intéressés par un transfert, mais un futur accord impliquerait probablement un montant plus important que celui convenu précédemment, étant donné que le nouveau contrat de Palhinha ne contient pas de clause libératoire.

– Plusieurs clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt pour l’attaquant de l’Ajax Amsterdam Brian Brobbeyselon Ekrem Konur. Le joueur de 21 ans, qui a marqué 13 buts et délivré trois passes décisives en Eredivisie la saison dernière, est sur le radar de plusieurs équipes de l’élite anglaise. Il est rapporté qu’un club anonyme prépare une offre de 30 millions d’euros pour l’international néerlandais des moins de 21 ans en janvier.

– La Juventus se prépare à proposer un nouveau contrat à Manuel Locatelli, Tuttosport rapports. Le joueur de 25 ans s’est rapidement imposé comme une figure clé de l’équipe de Massimiliano Allegri après son départ de Sassuolo. Bien que le contrat actuel de l’international italien le maintienne à l’Allianz Stadium jusqu’en juin 2026, le Bianconeri visent à prolonger son séjour et négocieront un nouvel accord.

– La Juventus reste intéressée par le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Kouadio Konéselon Calciomercato. Le joueur de 22 ans serait sur la liste du directeur technique Cristiano Giuntoli pour l’avenir de l’équipe. Les Bianconeri milieu de terrain. Le club italien a étroitement encadré l’international français des moins de 21 ans. Ils ont failli le signer en janvier 2022, mais le club s’est finalement concentré sur la sécurisation Denis Zakaria du club de Bundesliga. Cependant, l’équipe de Serie A est désormais prête à raviver son intérêt.