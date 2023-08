Transfer Talk: Chelsea tient à Djorde Petrovic de la Nouvelle-Angleterre

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

Chelsea a ouvert des pourparlers et fait une première offre pour signer le gardien international serbe Djordje Petrovic du côté de la MLS New England Revolution, comme l’a rapporté The Athletic.

On s’attend à ce qu’un accord puisse être conclu pour environ 15 millions de dollars, mais les pourparlers sont en cours et aucun accord n’a été trouvé pour le joueur de 23 ans, qui est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de la MLS.

La Révolution a déjà rejeté les offres de Nantes et de Nottingham Forest – ce dernier signant ensuite l’USMNT Matt Turner d’Arsenal – et ne veut pas perdre Petrovic avant la fin de la saison. Même ainsi, la solide situation financière de Chelsea et le désir de Petrovic de bouger pourraient forcer l’équipe MLS à reconsidérer sa position.

Chelsea a perdu Kepa Arrizabalaga cet été, mais ont apporté Robert Sanchez de Brighton & Hove Albion, tandis que le gardien américain Gabriel Slonina a rejoint le club belge de Pro League KAS Eupen en prêt.

Petrovic a été élu deuxième du gardien de but MLS de l’année la saison dernière et a été nommé All-Star MLS en 2023, alors qu’il a également deux sélections pour la Serbie. Avec la fenêtre de transfert MLS fermée, New England Revolution ne pourrait signer que des agents libres et s’intéresse à l’ancien stoppeur du Maccabi Haifa Josh Cohenbien qu’Atlanta United ait ses droits de découverte.

– Chelsea s’intéresse à l’USMNT et à l’attaquant d’Arsenal Folarine Baloguntel que rapporté par le journaliste de Sky Sports News Dharmesh Sheth, bien qu’il ajoute qu’aucune offre formelle n’a été soumise. Monaco fait partie des divers autres clubs à avoir également regardé le joueur de 22 ans et continue de faire pression pour faire bouger les choses.

– Milieu de terrain de l’USMNT Tyler Adams a terminé son examen médical et signé un accord de cinq ans avant un déménagement de Leeds United à l’AFC Bournemouth, rapporte Fabrizio Romano, qui ajoute qu’il sera bientôt terminé. L’accord pour le joueur de 24 ans a été scellé ce soir.

– Liverpool veut offrir au Bayern Munich 20 millions de livres sterling pour Ryan Gravenberch alors qu’ils continuent à chercher des milieux de terrain après leur récente signature de Wataru Endo, rapporte Christian Falk. Jurgen Klopp est très confiant dans le joueur de 21 ans, bien qu’aucune offre n’ait encore été faite au Bayern.

– La confiance grandit que de Benjamin Pavard le déménagement du Bayern Munich à l’Internazionale peut être achevé, selon Sky Sports Italia, qui déclarent que cela est dû à l’empressement du défenseur et à une relation positive entre les deux clubs. Il y a encore du travail à faire avec le Bayern qui veut 30 millions d’euros plus les bonus, tandis que l’Inter n’a jusqu’à présent atteint que 25 millions d’euros plus les bonus. Si un accord n’est pas trouvé, le joueur de 27 ans pourrait rejoindre l’Inter en tant qu’agent libre l’été prochain.

– Les négociations sont à un stade avancé pour le défenseur central de la Juventus Léonard Bonucci rejoindre l’Union Berlin, rapports Calciomercato, qui ajoute que la semaine prochaine sera déterminante pour décider de l’avenir du joueur de 36 ans. L’Italien a rejeté les offres de l’Arabie saoudite et de la MLS, tandis que des pourparlers ont également eu lieu avec la Lazio et l’Ajax, bien que l’Union ait manifesté le plus d’intérêt.