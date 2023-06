Transfer Talk: Chelsea rejette l’offre de 40 millions de livres sterling de Man United pour Mount

Mason Mount a fait l’objet d’un départ de Chelsea. Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été n’est pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et il y a beaucoup de commérages qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea rejette l’offre de United pour Mount

Chelsea a rejeté l’offre d’ouverture de Manchester United de 40 millions de livres sterling pour le transfert de Monture de maçon alors que les deux clubs de Premier League entrent dans une impasse sur le milieu de terrain anglais, rapporte le Télégraphe.

Le joueur de 24 ans, qui est l’un des membres les moins bien payés de l’équipe première de Chelsea, est en rupture de contrat en juin 2024 et les Red Devils seraient convaincus qu’il ne prolongera pas son contrat pour rester à Stamford Bridge.

Les Blues sont ouverts à la poursuite des négociations malgré un énorme écart de valorisation entre les deux rivaux.

Cependant, United est assuré que le milieu de terrain veut partir cet été, et sans nouvel accord sur la table, ils pensent que le club de l’ouest de Londres sera obligé de baisser sa valorisation, ou risquera de le perdre lors d’un transfert gratuit l’été prochain.

Le manager de United, Erik ten Hag, envisage plusieurs options au poste de milieu de terrain, dont celle de Brighton & Hove Albion Moises Caicedoet sont prêts à abandonner les négociations pour Mount si elles ne progressent pas.

PAPIER GOSSIP

– Arsenal a contacté Chelsea pour Kai Havertzselon le Athlétique. Les Gunners se préparent à proposer à l’attaquant de 24 ans un accord pour échanger Stamford Bridge contre les Emirats cet été. Les Bleus laisseraient l’international allemand partir cet été si une offre raisonnable se présentait et qu’ils ne pouvaient pas convenir de nouvelles conditions. Le Bayern Munich est également de la partie pour Havertz, où l’entraîneur Thomas Tuchel souhaite des retrouvailles.

– Le Bayern Munich se tourne vers Kim Min Jae pour remplacer Lucas Hernandez, lié au Paris Saint-Germain, rapporte Marché du pied. Les champions de Bundesliga devraient entrer dans la course à la signature du défenseur de 26 ans, Newcastle United, Chelsea et Manchester United ciblant tous l’arrière central de Naples. Le club bavarois considère l’international sud-coréen comme un candidat idéal pour succéder au départ d’Hernandez et, bien que Kim préférerait un passage en Premier League, le Bayern le tente avec un salaire annuel proposé de 10 millions d’euros.

– Newcastle United s’est rapproché de la conclusion d’un accord de 50 millions de livres sterling avec Internazionale pour Nicolas Barellaselon le Télégraphe. Il est rapporté que le manager Eddie Howe est un grand admirateur du milieu de terrain de 26 ans et les Magpies ont mené des négociations intensives avec le Nerazzurri depuis quelques jours. L’équipe de Premier League a ciblé l’international italien aux côtés de James Maddison de Leicester City comme leurs deux principales cibles pour la fenêtre de transfert estivale.

– Manchester United s’intéresse à l’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund au milieu des pourparlers bloqués avec Tottenham Hotspur sur Harry Kaneselon Fabrice Romano. Il est rapporté que les Red Devils ont estimé que Tottenham ne permettrait pas à leur talisman de signer pour eux et ils ont donc choisi d’explorer d’autres options vers l’avant. L’international danois de 20 ans est en tête de cette liste, avec neuf buts et deux passes décisives en Serie A la saison dernière.

– Liverpool est sur le point de faire une approche pour le VfL Wolfsburg Micky van de Venselon Ekrem Konour. L’arrière central de 22 ans a fait 36 ​​apparitions dans toutes les compétitions pour l’équipe de Bundesliga. Un déménagement à Anfield verrait le jeune défenseur rejoindre son compatriote international néerlandais Virgil van Dijk. Van de Ven pourrait être un successeur potentiel de Van Dijk, qui aura 32 ans le mois prochain et a connu une campagne décevante avec les Reds la saison dernière.