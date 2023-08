Transfer Talk: Chelsea regarde Balogun alors qu’Arsenal fixe des frais de 50 millions de livres sterling

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea et Fulham regardent Balogun d’Arsenal

Arsenal exigera 50 millions de livres sterling pour se séparer de l’attaquant Folarine Balogunau milieu de l’intérêt de Chelsea, selon le Evening Standard.

Alors que Balogun est sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2025, l’équipe du nord de Londres aura à cœur de décharger l’attaquant cet été, avec son stock élevé, après une saison 2022/23 impressionnante.

L’international américain a subi une période de prêt exceptionnelle en France la saison dernière, alors qu’il a marqué 21 buts en Ligue 1 pour Reims, suscitant ainsi l’intérêt de toute l’Europe. Cependant, il s’est retrouvé bas dans l’ordre hiérarchique à l’Emirates Stadium, laissant la porte entrouverte pour une sortie potentielle.

Chelsea est à la recherche de renforts offensifs, avec Nicolas Jackson et Armand Broja les seules options en avant viables pour Mauricio Pochettino actuellement, avec Romelu Lukaku pas dans les plans du manager de Chelsea et Christophe Nkunku ne devrait pas revenir avant décembre, suite à une blessure au genou subie pendant la pré-saison.

Cependant, le rapport suggère que Chelsea n’est pas la seule partie intéressée à Balogun, Fulham étant désignée comme une destination possible pour le diplômé de Hale End. Les Cottagers ont récemment vu Aleksandar Mitrovic partir à Al Hilal, laissant Marco Silva désespéré d’ajouter un nouveau numéro 9 à ses rangs avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Folarin Balogun d’Arsenal contrôle le ballon lors d’un match amical de pré-saison contre Nuremberg le 13 juillet 2023. Photo par Alex Grimm/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– West Ham a vu son offre de 42 millions d’euros pour le milieu de terrain de l’Ajax Mohammed Kudus rejeté, laissant les Hammers se demander s’ils devaient revenir avec une nouvelle approche, par Fabrice Romano. Le tweet révèle que l’approche de West Ham était supérieure à l’offre précédente de Brighton, cependant, l’Ajax reste ferme sur sa valorisation du joueur de 23 ans, ce qui pourrait voir West Ham envisager des options alternatives. Cependant, l’équipe de Premier League ne manque pas de fonds, suite à Declan Rice’s départ pour Arsenal plus tôt dans la fenêtre, ce qui pourrait les voir revenir pour tester la détermination de l’Ajax.

– Al Ittihad détient un intérêt pour l’attaquant de Liverpool Mohamed Salahcependant, il est peu probable qu’un accord se concrétise, d’après Rudy Galetti. Alors que la fenêtre de transfert entre dans sa dernière semaine, le tweet révèle que Liverpool hésite à perdre le joueur de 31 ans, d’autant plus que la saison a déjà commencé, ce qui devrait voir l’attaquant rester à Anfield jusqu’à la fin de la saison.

– La Lazio et Marseille sont toujours à part dans leur valorisation du milieu de terrain Matteo Guendouzi, rapporte Foot Mercato. Le joueur de 24 ans a été désigné comme une priorité par la Lazio, qui est impatiente de trouver un accord pour le milieu de terrain avant que la fenêtre ne se ferme. Le rapport indique qu’alors qu’un accord se rapproche, Marseille recherche 22 millions d’euros pour se séparer du Français, et la Lazio n’a jusqu’à présent offert que 15 millions d’euros, en plus des bonus.

– Al Ittihad tient à conclure un accord pour le défenseur du Paris Saint-Germain Marquinhos, dévoiler RMC Sport. Malgré l’intérêt de l’équipe saoudienne, parallèlement à sa volonté d’offrir au Brésilien un contrat nettement amélioré avec le club, le rapport indique que le joueur de 29 ans préférerait rester avec les champions de Ligue 1. Le capitaine du PSG a vu son avenir scruté ces dernières semaines, sa capitainerie étant menacée.

– Le Bayer Leverkusen fait pression pour conclure un accord avec l’ailier de Barcelone Abde Ezzalzouliau milieu d’un intérêt accru pour le Marocain, par sport. Le rapport révèle que les géants catalans à court d’argent ne peuvent pas amener de nouveaux joueurs au club avant de décharger un certain nombre des leurs, et alors qu’ils préféreraient se séparer de Ansu Fati, ils pourraient voir partir Ezzalzouli à la place. Le Bayer Leverkusen pourrait proposer une offre de 20 millions d’euros, tandis qu’Aston Villa et le Real Betis sont également nommés comme intéressés par l’ailier qui a impressionné en prêt avec Osasuna la saison dernière.