Transfer Talk: Chelsea ouvert aux pourparlers de Havertz avec le Real Madrid

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea ouvert aux pourparlers de Havertz avec Madrid

Chelsea est prêt à passer à l’attaquant Kai Havertz cet été, d’après Fabrice Romano.

Le Real Madrid aurait un « intérêt concret » pour le joueur de 23 ans, le manager Carlo Ancelotti le considérant comme une option de transfert potentielle, et il semble que les Blues seraient prêts à discuter de la possibilité qu’il quitte Stamford Bridge.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Bien qu’ils ne soient ouverts à aucun accord impliquant un prêt, ils permettraient à l’international allemand de passer au Santiago Bernabeu si Los Blancos pouvoir proposer une indemnité de transfert à la hauteur de leur valorisation.

Il a joué régulièrement pour Chelsea la saison dernière, faisant 47 apparitions dans toutes les compétitions, mais n’ayant marqué que neuf buts, le nouveau manager Mauricio Pochettino pourrait rechercher un n ° 9 plus clinique pour diriger sa ligne d’attaque la saison prochaine.

Havertz est arrivé dans l’ouest de Londres en provenance de Bayer Leverkusen pour un montant de 75 millions de livres sterling en 2020.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Le Bayern Munich se prépare à faire une offre pour le milieu de terrain de West Ham Declan Rice, écrit Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland. Les champions de Bundesliga auraient eu des entretiens à Londres sur un transfert potentiel pour le joueur de 24 ans, et le dernier en date indique que la confiance commence à croître au sein de la hiérarchie de l’Allianz Arena, qui cherche à défier Arsenal pour sa signature.

– Barcelone garde un œil sur le milieu de terrain du Sporting CP Manuel Ugarte, mais il n’est pas leur option prioritaire, rapporte sport. Le représentant du joueur de 22 ans, Jorge Mendes, aurait gardé le Blaugrana mis à jour sur l’intérêt pour sa signature, mais alors que les champions de LaLiga seraient la destination préférée, le manager Xavi Hernandez concentre actuellement son attention sur Ilkay Gundogan de Manchester City et Ruben Neves des Wolves.

– Internazionale et Benfica ont manifesté leur intérêt pour l’arrière latéral de Barcelone Jordi Alba, selon Marque. Le joueur de 34 ans devrait devenir agent libre lorsque son contrat expirera plus tard ce mois-ci, et avec l’Atletico Madrid qui s’est récemment retiré des négociations pour sa signature, il semble qu’il pourrait être sur le point de quitter la Liga. Il aurait également dit à ses représentants de ne pas entamer de discussions officielles avec un autre club avant de quitter le Spotify Camp Nou.

– L’ailier Leroy Sane prévoit de rester au Bayern Munich cet été, écrit Sport1. Le joueur de 27 ans aurait une relation positive avec le manager Thomas Tuchel, tandis que les membres de la hiérarchie du club tiennent également à le garder dans l’équipe pour la prochaine campagne. Sane a contribué huit buts et sept passes décisives en 32 matches de championnat la saison dernière.

– Le milieu de terrain de Napoli prêté Tanguy Ndombele veut retourner au club parent de Tottenham Hotspur la saison prochaine, rapporte Marché du pied. Les champions de Serie A ont une option dans l’accord de prêt qui leur permettrait de le signer pour 30 millions d’euros, mais on dit qu’il a informé le club de son souhait de revenir en Premier League. Ndombele a fait huit départs pour Napoli en les aidant à remporter le titre, avec ses 22 autres apparitions venant du banc.