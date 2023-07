Transfer Talk: Chelsea et Pochettino intéressés par Dybala

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea veut Dybala de Roma

Paulo Dybala pourrait quitter la Roma pour Chelsea cet été pour 12 millions d’euros (13 millions de dollars), selon Calciomercato.

Le milieu de terrain offensif argentin est recherché par le nouveau patron des Blues Mauricio Pochettinoet le joueur de 29 ans a une clause dans son contrat stipulant qu’il peut partir pour le montant ci-dessus si un club étranger venait le chercher avant 2025, lorsque son contrat actuel prend fin.

Le même contrat stipule que si Dybala décidait de rejoindre une équipe italienne rivale à la place, il pourrait quitter la capitale italienne pour environ 20 millions d’euros (22 millions de dollars).

Pochettino est un grand fan de Dybala, qui a été repéré à Wimbledon au cours des sept derniers jours. De plus, le défenseur de Chelsea Thiago Silva a été interrogé sur la perspective que Dybala rejoigne Chelsea à Silverstone dimanche, et le Brésilien a révélé qu’il avait discuté du club de l’ouest de Londres avec Dybala, déclarant qu’il serait une « énorme signature ».

L’été a déjà été chargé pour Chelsea. Les Bleus ont signé Nicolas Jackson et Christophe Nkunkualors qu’un certain nombre de joueurs devraient suivre Monture de maçon hors du club.

La fenêtre de transfert chargée de Chelsea se poursuit après avoir récemment été liée à Paulo Dybala de Roma. (Photo de Paolo Bruno/Getty Images)

PAPIER GOSSIP

– La Roma cherche à renforcer son milieu de terrain avec la signature de la star autrichienne Marcel Sabitzer, qui a été prêté à Manchester United par le Bayern Munich au cours de la seconde moitié de 2022-23. C’est selon Calciomercatoqui pensent que le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, cherche à ajouter de l’acier aux côtés d’un nouvel ajout Houssem Aouar, qui a rejoint les Italiens de Lyon. La Roma chercherait à faire venir temporairement le joueur de 29 ans au club.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

– Suite à la suggestion précédente du Daily Mail selon laquelle le Bayern Munich reviendrait avec une offre plus élevée pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane, Ciel L’Allemand Florian Plettenberg a révélé que le club allemand avait soumis une nouvelle offre de 80 millions de livres sterling au club du nord de Londres. L’offre des champions allemands de 70 millions de livres sterling a été rejetée par Daniel Levy, mais les Bavarois ont maintenant augmenté leur offre pour inclure 80 millions de livres sterling plus des modules complémentaires. On pense que le joueur de 29 ans, le meilleur buteur de l’Angleterre, est ouvert à un départ des Spurs.

– Aston Villa a rejoint Arsenal, Newcastle United et Manchester United dans la chasse à l’ailier du Bayer Leverkusen Moussa Diaby, selon le Daily Mail. Le seul problème pour les Villains est que l’équipe allemande exige 50 millions de livres sterling pour son homme vedette, une somme qui représenterait un record du club pour l’équipe d’Unai Emery. Le Français devrait quitter la Bundesliga cet été et bien que Villa soit intéressé, il devrait dépasser son précédent transfert record de 38 millions de livres sterling, qu’il a payé. Emi Buendia en 2021. Diaby a marqué 49 buts et en a inscrit 48 autres en 172 matchs depuis son arrivée de Norwich City en 2019.

– Ailier Manoir Salomon est en route pour Londres pour signer pour Tottenham Hotspur sur une base permanente depuis le Shakhtar Donetsk, d’après Fabrice Romano. L’international israélien Solomon devrait passer son examen médical lundi, son contrat devant être finalisé et signé plus tard dans le mois. Solomon rejoindra le club du nord de Londres avec un transfert gratuit et suivra James Madison et Guglielmo Vicaire comme l’un des derniers joueurs à rejoindre le nouvel entraîneur Ange Postecoglou.

– Le Paris Saint Germain étudie un certain nombre d’options pour renforcer sa force de frappe la saison prochaine, et l’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic est dit être sur leur liste des personnes recherchées, dit Romano. L’attaquant serbe a joué 27 fois pour le Bianconeri la saison dernière et a été courtisé par Chelsea, mais la Juve aurait rejeté une offre d’environ 51 millions de livres sterling des Blues. Au lieu de cela, la Juve cherche à récupérer environ 77 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans, soit plus que ce qu’ils ont payé pour lui l’année dernière.