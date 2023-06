Transfer Talk: Chelsea et Newcastle combattent Man United pour Kim

La fenêtre de transfert d’été n’est pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et il y a beaucoup de commérages qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Kim suscite l’intérêt de Newcastle, Chelsea et du PSG

Manchester United continue de voir le défenseur de Napoli Kim Min Jae comme une priorité cet été, mais les pourparlers entre les deux parties sont au point mort au milieu de l’intérêt du Paris Saint-Germain, de Chelsea et de Newcastle, par Marché du pied.

Le manager de Man United, Erik ten Hag, a identifié les renforts défensifs comme une priorité, et Min-Jae est un favori pour le défenseur central après une saison exceptionnelle en Italie où il a aidé Naples à remporter son premier titre de Serie A en 33 ans.

Bien qu’il ait été rapporté que Min-Jae souhaitait déménager à Old Trafford, les pourparlers entre le joueur et Man United seraient bloqués, ce qui a ouvert la porte à d’autres clubs en Europe pour faire une approche pour les 26 ans. -ancien international sud-coréen. Min-Jae a une clause de libération dans son contrat actuel à Naples dans la région de 42 millions de livres sterling, qui est valable pour la première moitié de juillet et a suscité l’intérêt de nombreux grands clubs européens.

Le rapport suggère que Newcastle est conscient de l’absence de progrès dans les négociations et surveille la situation. Le manager Eddie Howe s’apprête à vivre une fenêtre de transfert chargée après que les Magpies se soient qualifiés pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2002/03.

Pendant ce temps, Chelsea a également manifesté son intérêt pour la vedette de Naples, cependant, le manque de football européen et l’instabilité du club voient les Blues à la traîne de leurs rivaux de Premier League dans la course.

Le PSG aurait également un intérêt pour le défenseur central, avec Sergio Ramos au départ des géants français, aux côtés de blessures à Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele limitant les options défensives du club la saison dernière. Cependant, Les Parisiens les chances d’atterrir Min-Jae sont contrecarrées par le désir signalé par le défenseur d’un mouvement en Premier League.

Le défenseur Kim Min-Jae a connu une saison en petits groupes de Napoli en Serie A, et maintenant les clubs de Premier League sont intéressés à le signer. sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Milieu de terrain Luka Modric sera autorisé à quitter le Real Madrid pour l’Arabie saoudite, par CalcioMercato. Malgré des informations suggérant que l’international croate était sur le point de signer une prolongation avec Los Blancos, il est peu probable que le joueur de 37 ans reste au Bernabeu, avec le manager Carlo Ancelotti capable de se vanter d’un milieu de terrain empilé, après la signature de Jude Bellingham. Le rapport indique qu’il y a eu une offre substantielle de l’Arabie saoudite, ce qui pourrait conduire Modric à rejoindre l’ancien coéquipier du Real Madrid. Karim Benzéma au Moyen-Orient.

– Aymeric Laporte est sur le point de quitter Manchester City cet été, mais il est peu probable que Barcelone signe le défenseur, par Initié du football. Alors que le joueur de 29 ans serait admiré par Barcelone, les géants catalans à court d’argent ne sont pas en mesure d’amener l’international espagnol au Camp Nou, en raison des restrictions financières auxquelles le club est confronté depuis la Liga. Laporte a lutté pour une action en équipe première cette saison, ne faisant que quatre départs dans toutes les compétitions pour les Citizens, ce qui a conduit le défenseur central à chercher ailleurs cet été.

– Arsenal a conclu un accord complet avec Reiss Nelson sur un nouvel accord qui maintiendra l’ailier au club jusqu’en 2027, rapporte Fabrice Romano. Le diplômé de Hale End a joué 18 fois pour les Gunners la saison dernière et voit son contrat actuel expirer à la fin du mois. Bien qu’il soit lié à l’extérieur du nord de Londres, le joueur de 23 ans semble prêt à engager son avenir à long terme dans le club, Romano révélant qu’il existe une option pour prolonger l’accord jusqu’en 2028, Arsenal souhaitant obtenir la signature de Nelson en tant que rapidement possible, afin d’éviter les offres des rivaux.

– Barcelone tient à se décharger Ansu Fatimais l’attaquant hésite à quitter les champions d’Espagne, rapporte Mundo Deportivo. Le club catalan est impatient de permettre à plusieurs joueurs de quitter le Camp Nou cet été alors qu’ils tentent de collecter des fonds pour leurs propres objectifs de transfert, et bien que Fati ait été identifié comme un joueur libre de partir, le joueur de 20 ans pense qu’il a encore un avenir au club. Le rapport suggère que Fati a informé son agent, Jorge Mendes, qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’équipe de LaLiga cet été, malgré un intérêt significatif pour la Premier League.

-Al-Ahli Saudi se prépare à offrir un ailier Riyad Mahrez un contrat jusqu’en 2026, selon Marché du pied. Le joueur de 32 ans a enduré une campagne stellaire avec les Citizens, contribuant 15 buts et 13 passes décisives à la saison triplée du club, et alors que l’Algérien est sous contrat à l’Etihad jusqu’en 2025, il y a un intérêt significatif d’Al-Ahli Saudi . Le rapport indique que le club est prêt à offrir à Mahrez un contrat de trois ans, cependant, il n’y a pas eu de discussions entre le club saoudien et Manchester City, sans offre officielle pour le moment pour Mahrez.