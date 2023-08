Transfer Talk: Chelsea et la Juventus ne peuvent pas s’entendre sur l’échange Vlahovic-Lukaku

Le transfert supposé de Dusan Vlahovic à Chelsea semble être annulé. sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’accord Vlahovic-Chelsea s’effondre

Chelsea ne procédera pas à un accord d’échange avec l’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic car le club italien veut 40 millions d’euros et Romelu Lukakupar Fabrice Romano.

Romano rapporte que Lukaku a déjà convenu des conditions avec la Juventus avec un contrat de trois ans, mais il reste en danger avec des conditions entre les deux clubs qui n’ont pas encore été convenues.

Le club de l’ouest de Londres aurait hâte de se séparer de Lukaku, qui ne fait pas partie des plans de Mauricio Pochettino. L’international belge a passé la saison dernière en prêt à l’Internazionale et a suscité peu d’intérêt en dehors de la Juventus.

Chelsea, quant à lui, a été étroitement lié à Vlahovic tout l’été, qui a connu une saison prometteuse avec la Juventus. Le joueur de 23 ans a marqué 14 buts dans toutes les compétitions, suscitant l’intérêt de toute l’Europe dans le processus. Les Blues sont à la recherche de renforts offensifs après le départ de Kai Havertz pour Arsenal.

Cependant, malgré un accord d’échange qui semble convenir à toutes les parties, Chelsea doit envisager des options alternatives. Les géants de la Premier League seraient désireux d’équilibrer les comptes cet été après une période de fortes dépenses.

PAPIER GOSSIP

– L’AC Milan cherche désespérément à décharger le milieu de terrain Charles De Ketelaereavec l’accord du Belge avec Atalanta en danger, rapport Calciomercato. Le joueur de 22 ans a rejoint les géants italiens l’été dernier, du Club de Bruges, cependant, il n’a enregistré qu’une seule passe décisive dans toutes les compétitions, Milan étant désormais désireux de réduire ses pertes et de se séparer de De Ketelaere. Alors qu’Atalanta serait sur le point de conclure un accord pour le milieu de terrain, le rapport indique que les deux clubs italiens ont du mal à parvenir à un accord, laissant De Ketelaere dans les limbes.

– Celle de Chelsea Hakim Ziyech fait face à un avenir incertain mais a un certain intérêt de la part des grands clubs turcs, selon Rudy Galetti. Le tweet suggère que l’international marocain a été proposé à plusieurs clubs en Turquie, dont Galatasaray, Fenerbahce et Besiktas. Alors que les deux premiers envisageraient l’opportunité, le refus de Galatsarary a laissé le joueur de 30 ans sans option claire.

– Le Bayern Munich a tourné son attention vers Chelsea Kepa Arrizabalaga alors qu’ils envisagent des renforts de gardien de but, par Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland. Le club bavarois est à la recherche d’un nouveau gardien de but, alors qu’il recherche une doublure pour Manuel Neuer, qui a subi d’importants problèmes de blessures au cours de la dernière année. Le rapport indique qu’un accord pour Séville Yassine Bounou est tombé à l’eau, avec Géronimo Rulli également envisagé malgré un récent déménagement à l’Ajax.

– La Juventus veut un milieu de terrain Paul Pogba partir pour l’Arabie Saoudite, selon Calciomercato. Le rapport suggère que les géants de Turin espèrent vendre l’international français pour 10 millions d’euros à la Saudi Pro League, ou ils tenteront de réduire son salaire si un accord ne peut être conclu. Pogba n’a fait que 10 apparitions la saison dernière, avec des blessures limitant le joueur de 30 ans à l’écart pendant la majeure partie de la campagne, laissant la tenue italienne se contenter de se séparer de l’ancien meneur de jeu de Manchester United.

– Chelsea est sur le point d’intensifier ses efforts pour conclure un accord avec l’ailier de Crystal Palace Michel Oliseselon Initié du football. Le rapport révèle qu’avec les Bleus prêts à manquer la signature de l’Ajax Mohammed Kudus, le club de l’ouest de Londres cherchera à décrocher un accord pour Olise, qui a également attiré l’attention de Manchester City. Les Citizens sont à la recherche d’un Riyad Mahrez remplaçant après le transfert de l’Algérien à Al-Ahil. Olise est sous contrat à Selhurst Park jusqu’en 2026, ce qui signifie que les Eagles subissent peu de pression financière pour se séparer du joueur de 21 ans.