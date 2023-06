Transfer Talk: Chelsea bat Arsenal dans le cadre d’un accord pour Caicedo

La fenêtre de transfert d’été n’est pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et il y a beaucoup de commérages qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea bat Arsenal pour Caicedo

Chelsea se rapproche de la signature Moisés Caicedo dans un accord qui pourrait valoir 80 millions de livres sterling, selon Fabrice Romano.

Les Blues sont en concurrence avec leurs rivaux londoniens, Arsenal, pour la signature du milieu de terrain de Brighton, mais Les temps a rapporté que les Gunners avaient retiré leur intérêt pour l’international équatorien après avoir vu deux offres rejetées par les Seagulls lors de la fenêtre de transfert de janvier. Sky Sport Allemagne a également rapporté que le Bayern Munich avait été en lice pour Caicedo.

Arsenal se concentre maintenant sur l’obtention d’un transfert pour les deux capitaines de West Ham United Déclan Rizainsi que l’attaquant de Chelsea Kai Havertz.

Caicedo a impressionné lors de 37 apparitions en Premier League la saison dernière, où il a aidé Brighton à une sixième place record, alors qu’ils se qualifiaient pour l’Europe pour la première fois de leur histoire.

Caicedo est sous contrat jusqu’en 2027 après avoir signé un nouveau contrat à long terme en mars, mais Romano ajoute qu’il est sur le point de s’entendre sur des conditions personnelles avec Chelsea.