Transfer Talk: Bernardo Silva de Man City acceptera un accord saoudien

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Silva sur le point de déménager en Arabie saoudite

Milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva est sur le point de finaliser un passage à la Saudi Pro League, selon Marque.

Le joueur de 28 ans a été lié à un départ de l’Etihad cet été, le Paris Saint-Germain et Barcelone ayant tous deux un intérêt. Cependant, l’international portugais devrait devenir la dernière star européenne à déménager en Arabie saoudite. Saoudite.

Silva est sous contrat avec City jusqu’en 2025, mais il est rapporté qu’il est prêt à quitter le club afin de chercher un nouveau défi. Silva a joué un rôle essentiel sous Pep Guardiola la saison dernière, avec 55 fois dans toutes les compétitions, marquant sept buts et huit passes décisives.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N’Golo Kante sont parmi les stars les plus notables qui joueront en Arabie saoudite la saison prochaine alors que le pays cherche à suivre les traces de ses voisins du Qatar et à préparer une candidature pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Bernardo Silva pourrait bientôt quitter Manchester City. Ian MacNicol/Getty Images

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Mbappe utilise-t-il les tactiques contractuelles de Lebron ?

PAPIER GOSSIP

– milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey suscite l’intérêt des clubs saoudiens, qui sont prêts à débourser 40 millions d’euros en plusieurs versements pour le transfert du joueur de 30 ans, par Fabrice Romano. Arsenal devrait subir une transformation au milieu de terrain cet été, avec West Ham United Déclan Riz en haut de la liste des priorités des Gunners, laissant la porte ouverte à la sortie de Partey. Romano suggère que l’international ghanéen n’a pas pris de décision sur son avenir, l’Europe étant également intéressée.

– Newcastle United est sur le point de conclure un accord avec l’AC Milan pour le milieu de terrain Sandro Tonalisignalez le Athlétique. Le rapport suggère que les Magpies sont sur le point de conclure un accord de 70 millions d’euros pour l’international italien, qui a joué 48 fois dans toutes les compétitions la saison dernière, enregistrant 10 passes décisives. Le manager de Newcastle, Eddie Howe, semble prêt pour un été chargé alors qu’il cherche à construire une équipe qui peut concourir en Ligue des champions, ainsi qu’au niveau national la saison prochaine.

– Brentford et Tottenham Hotspur sont bloqués dans une impasse sur le prix demandé pour le gardien de but David Rayaselon Rudy Galetti. Le gardien espagnol figurait en bonne place sur la liste des priorités des Spurs pour l’été, Huge Lloris étant sur le point de quitter l’équipe du nord de Londres. Galetti révèle que si Brentford a abaissé sa valorisation de Raya, d’un montant initial de 50 millions d’euros, les Spurs ne sont toujours pas disposés à respecter le prix demandé des abeilles.

– Newcastle United rejoint la course aux attaquants Habib Diallorapport Initié du football. Le joueur de 28 ans a une pléthore d’admirateurs en Europe, avec des dépisteurs de Newcastle présents pour regarder Diallo marquer lors du triomphe 4-2 du Sénégal contre le Brésil mardi. Diallo a marqué 20 buts pour Strasbourg la saison dernière, le club français évaluant le transfert de Diallo à 20 millions de livres sterling.

– Le Bayern Munich est sur le point de finaliser un accord pour le défenseur de Napoli Kim Min Jaepar Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland. Le tweet révèle que les pourparlers entre l’international sud-coréen et le club bavarois ont bien progressé, les champions d’Allemagne étant prêts à activer la clause de libération de 50 millions d’euros de Kim, qui verra le défenseur central signer un contrat de cinq ans avec le club. Manchester United était auparavant lié à Kim, cependant, ils ont apparemment raté le joueur de 26 ans après le blocage des négociations.