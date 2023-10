Transfer Talk: Beckham se joint aux efforts pour recruter Modric à Miami

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : David Beckham impliqué dans les efforts de l’Inter Miami pour recruter Luka Modric

Le président de l’Inter Miami, David Beckham, aurait parlé à Luka Modrić sur un éventuel transfert au mercato de janvier ou à la fin de la saison en cours, selon Monde Deportivo.

Modric serait frustré par son récent manque de minutes au Real Madrid. Modric n’a joué aucun des deux derniers matches du Real après avoir été remplacé lors de la défaite contre l’Atletico Madrid, dans une situation nouvelle et inconnue pour l’international croate. C’est la première fois depuis 2012 qu’il manque des matches consécutifs sous les couleurs madrilènes, et actuellement 14 joueurs ont bénéficié de plus de temps de jeu.

Modric a reçu plusieurs offres de l’Arabie Saoudite cet été, mais un passage en MLS – qui pourrait le voir s’aligner aux côtés de Lionel Messi – pourrait être plus réaliste. Modric aurait déjà rencontré Beckham en Croatie pour discuter de la possibilité d’un transfert.

Selon l’ancien joueur Predrag Mijatović, un lien étroit avec le Croate, Modric a reçu plusieurs offres d’Amérique, mais Messi lui-même a exprimé son intérêt à rejoindre son ancien adversaire de la Liga.

Luka Modric continue d’être lié à un éventuel transfert à l’Inter Miami suite à des discussions avec le président David Beckham. Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Potins de papier

– Les rivaux italiens de l’Inter Milan et de Naples souhaitent recruter un ailier de 23 ans. Paulinho du club brésilien de l’Atletico Mineiro, selon le journaliste Ekrem Konur. Paulinho a rejoint l’Atletico en décembre 2022 après un premier prêt au club allemand du Bayer Leverkusen, pour lequel il a marqué neuf buts en 79 apparitions après avoir quitté Vasco de Gama. Paulinho souhaiterait rejoindre l’un des grands championnats européens, mais il est sous contrat avec Mineiro jusqu’en 2027.

– Chelsea explore de nouvelles options offensives pour le mercato de janvier et l’été 2024, et Initié au football pense qu’ils pourraient être les mieux placés pour saisir la situation entourant l’attaquant de Naples Victor Osimhen. On a beaucoup parlé d’un possible départ du Nigérian de 24 ans à la suite d’une récente publication sur TikTok du compte officiel de Naples, dans laquelle son agent menaçait de poursuites judiciaires contre le club. Chelsea est peut-être paralysé par les restrictions du fair-play financier, mais le manager Mauricio Pochettino souhaite explorer l’accord si l’attaquant continue d’exprimer son mécontentement face à la situation à Naples.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

– Le directeur sportif de Barcelone, Deco, cherche à renforcer les options de milieu de terrain défensif du club avec un transfert potentiel pour l’étoile montante des Corinthians. Gabriel Moscardo. C’est selon Sport, qui pensent que le joueur de 18 ans correspond au profil du Barça : il est grand et offre une présence physique, peut jouer avec les deux pieds et possède une bonne vision. Deco a été un acteur clé dans la signature de Vitor Roque par le club et il espère que Moscardo pourra également prospérer au Camp Nou. Moscardo a une expérience limitée au plus haut niveau, mais Deco en a vu suffisamment pour croire que le Barça devrait faire un pas à la fin de la saison.

– Chelsea pourrait à nouveau faire affaire avec Brighton & Hove Albion s’ils donnent suite à leur intérêt pour la star des Seagulls Simon Adingra. C’est selon Initié au football, qui pensent que l’équipe de reconnaissance de Chelsea garde un œil sur l’impressionnant joueur de 21 ans. Adingra a marqué lors de la récente victoire 3-1 de Brighton contre Manchester United et a de nouveau trouvé le chemin des filets ce week-end malgré la défaite 6-1 de son équipe contre Aston Villa. L’Ivoirien a passé la saison dernière en prêt au club belge de l’Union SG et il a marqué 15 buts en 51 matches, enregistrant 15 passes décisives supplémentaires.

– Aston Villa surveille les progrès de l’arrière gauche/ailier espagnol de l’Atletico Madrid, Rodrigo Riquelmeselon Ekrem Konur. Le joueur de 23 ans était sur le radar des Rangers écossais au cours de l’été et n’a pas encore fait sa percée sous la direction de Diego Simeone, mais le manager de Villa, Unai Emery, voit du potentiel dans le pied gauche polyvalent. Cependant, malgré la signature d’un contrat à long terme avec Les Colchonerosil pourrait décider que le football en équipe première vaut la peine de déménager dans les Midlands.