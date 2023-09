Transfer Talk: Barcelone veut signer Sancho de Man United

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Barça regarde Sancho et Martial de Man United, ainsi que Jorginho et Havertz d’Arsenal

La situation financière de Barcelone a conduit le club à se concentrer largement sur les agents libres, les prêts et les joueurs talentueux qui ne sont plus en faveur dans leur club actuel. Monde Deportivo ont indiqué que cela continuerait d’être le cas et ont proposé une liste de joueurs Blaugrana envisagent avant le mercato estival.

Le premier joueur sur leur liste est l’ailier de Manchester United Jadon Sancho. L’ailier n’a pas joué depuis le 26 août en raison de problèmes bien documentés avec le manager Erik ten Hag, qui ont conduit le joueur de 23 ans à ne plus participer aux activités de l’équipe première. Ten Hag ne semble pas non plus vouloir renoncer à son approche dure.

Barcelone pourrait cependant avoir de la concurrence, car la Roma serait également intéressée par Sancho.

Matthijs de Ligt est le prochain joueur envisagé par Barcelone, le défenseur central de 24 ans s’étant ouvertement plaint de son manque de temps de jeu au Bayern Munich. Le manager Thomas Tuchel ne lui a accordé que 82 minutes en Bundesliga cette saison.

Milieu de terrain d’Arsenal Jorginho est également à l’étude. Le joueur de 31 ans n’a rejoint le club qu’en janvier, mais son contrat devrait actuellement se terminer à l’été 2024.

Un autre joueur de Man United que le Barça surveille est Antoine Martial, qui a eu du mal à trouver des minutes significatives, même malgré les problèmes rencontrés dans l’équipe de Ten Hag. Martial, 27 ans, a un contrat qui expire cet été.

Le Blaugrana font également partie de la pléthore de clubs qui travailleront à partir de janvier pour négocier avec l’attaquant de 21 ans. Nicolas Williams si l’Athletic Club n’accepte pas le renouvellement de son contrat actuel, qui devrait se terminer cet été.

Le sixième et dernier joueur de la liste est l’attaquant et milieu de terrain polyvalent d’Arsenal. Kai Havertzqui n’a rejoint les Gunners que cet été mais a déjà fait l’objet de frustrations.

Jadon Sancho a vu son statut à Manchester United chuter précipitamment au milieu d’une querelle publique avec le manager Erik ten Hag. Barcelone pourrait-il intervenir et en tirer un accord ? Catherine Ivill/Getty Images

Potins de papier

– West Ham United, Naples, la Juventus et les clubs de Bundesliga surveillent tous le milieu de terrain de l’Udinese Lazar Samardzicrapports Calciomercato. Bien que l’Udinese soit dans une situation préoccupante avec seulement trois points en six matches de Serie A cette saison, le propriétaire Giampaolo Pozzo serait prêt à négocier en janvier si une offre appropriée arrive pour le joueur de 21 ans.

– La Juventus s’intéresse au milieu offensif de 21 ans du Shakhtar Donetsk Heorhiy Sudakov alors qu’ils continuent de chercher quelqu’un pour combler le vide laissé par Ángel Di María, rapporte La Gazzetta du Sport. Ils sont conscients de la concurrence et continueront donc à réfléchir Domenico Berardi après avoir eu des négociations avec Sassuolo concernant le joueur de 29 ans en août

– Les éclaireurs de Manchester United et de Chelsea ont récemment retrouvé le milieu offensif de Flamengo Lorrancomme le rapporte Fabrizio Romano. Le joueur de 17 ans a fait quatre apparitions en équipe première mais dispose déjà d’une clause libératoire de 50 millions d’euros et a récemment signé avec l’agence de Jay-Z, Roc Nation.

– Arrière gauche d’Arsenal Katie McCabe est sur le point de signer un nouveau contrat avec le club du nord de Londres malgré l’intérêt de Chelsea, du Bayern Munich et de Manchester City, comme le rapporte L’Athlétisme. Le contrat actuel du joueur de 28 ans devait prendre fin l’été prochain.

– Monza a conclu un accord pour recruter un agent libre Papu Gomezqui est sans club depuis qu’il a quitté Séville, rapporte Sky Sports Italie. Le joueur de 35 ans devrait arriver vendredi matin, Monza ayant fait le déplacement suite à la blessure croisée de Gianluca Caprari.