Transfer Talk Barcelone regarde Silva une fois l’accord de Dembele conclu

Bernardo Silva pourrait enfin effectuer le transfert souhaité à Barcelone. Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Silva considérée comme la priorité du Barça après le départ de Dembele

Barcelone a fait le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva leur priorité absolue pour quand Ousmane DembéléLe transfert de au Paris Saint-Germain est confirmé.

C’est selon Mundo Deportivoqui croient que Blaugrana Le patron Xavi Hernandez cherche désespérément à décrocher le milieu de terrain de 28 ans de City et veut que le club en fasse sa priorité absolue. Silva tient également à déménager à Barcelone, et il espère que le patron de City, Pep Guardiola, tiendra la promesse qu’il a faite de permettre à Silva de partir, si le club recevait la bonne offre.

C’est maintenant au club catalan de monter une offre suffisante pour persuader City de se séparer de la star portugaise.

Jusqu’à présent, City a hésité à ce que Silva parte après les départs d’Ilkay Gundogan et de Riyad Mahrez, mais le Barça pourrait désormais être en mesure d’égaler le prix proposé par City de 87 millions d’euros grâce au transfert imminent de Dembele.

PAPIER GOSSIP

– Nottingham Forest cherche à renforcer son équipe avant la nouvelle saison de Premier League avec l’ajout du défenseur brésilien Roger Ibanez de l’AS Rome. Fabrice Romano rapporte que Forest a soumis une offre officielle estimée à environ 25 millions de livres sterling et que des négociations entre les deux clubs sont en cours. Ibanez, 24 ans, a été lié cet été à des déménagements à Tottenham Hotspur, Newcastle United, Chelsea et Crystal Palace.

– L’AC Milan est maintenant entré dans la course pour signer le défenseur de Barcelone Clément Lengletselon Gazzetta Dello Sport. Le rapport indique la Rossoneri veut que le défenseur de 28 ans remplace le sortant Matteo Gabbia afin de renforcer la ligne de fond de Stefano Pioli dans ce qui serait la huitième signature du club cet été. Lenglet ne figure pas dans les plans du Barca, et les Blaugrana cherchent à récupérer 15 millions d’euros pour lui. Jusqu’à présent, Lenglet n’était pas disposé à considérer une offre d’Al-Nassr et avait apparemment préféré un déménagement permanent à Tottenham Hotspur. Le club londonien n’a pas encore soumis d’offre tangible, laissant la porte ouverte à Milan pour foncer.

– Gianluca Scamacca cherche à mettre fin à sa période décevante à West Ham United en signant un contrat de cinq ans avec Internazionale. Gianluca di Marzio dit que l’attaquant de 24 ans est considéré par l’Inter comme un candidat sérieux pour combler le vide laissé par le duo d’attaquants Romelu Lukaku et Edin Dzeko, et le Nerazzurri sont prêts à offrir environ 27 à 28 millions d’euros. Scamacca a toujours une solide réputation en Italie malgré son passage décevant à West Ham, et l’Inter tient à le voir s’associer à la nouvelle recrue Marcus Thuram. Scamacca souhaite déménager à San Siro et aurait convenu des conditions.

– Arsenal a soumis une offre d’ouverture de 20 millions de livres sterling plus des add-ons pour le gardien de but de Brentford David Rayaselon Fabrice Romano. Raya a rejeté deux offres de rester avec les Bees et a plutôt convenu de conditions personnelles avec les Gunners, et fait maintenant pression pour le déménagement. L’offre représente la moitié du montant que Brentford espérait récupérer pour leur buteur vedette, mais avec son contrat qui doit se terminer à la fin de la saison, ils pourraient être contraints de revoir à la baisse leurs attentes. Raya a gardé 12 draps propres la saison dernière et a également été une cible pour le Bayern Munich.

– Galatasaray compte sur Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele comme option de milieu de terrain, selon Fabrice Romano. Le club turc semble avoir échoué dans ses efforts pour signer Fred de Manchester United et étudie donc maintenant d’autres options, les Spurs étant prêts à laisser partir le joueur de 26 ans pour 11 millions de livres sterling. Ndombele a passé une grande partie des deux dernières saisons en prêt (à l’OGC Nice et à Naples), et il est maintenant l’un des 10 joueurs que le nouveau patron des Spurs, Postecoglou, veut retirer de son équipe.