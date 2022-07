Transfer Talk – Barcelone proposera Memphis Depay comme poids lourd dans l’accord avec Jules Kounde

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Depay une partie de l’accord de Kounde?

Barcelone, en difficulté financière, poursuit sa poursuite du défenseur central de Séville Jules Koundé et envisagent un éventuel accord d’échange de joueurs, selon sport.

Memphis Depay serait le joueur le plus réputé que le Blaugrana sont prêts à passer à autre chose dans le cadre d’un échange qui verrait Kounde déménager au Camp Nou, bien qu’il doive peut-être accepter une réduction de salaire pour que l’accord se poursuive.

Depay, 28 ans, a contribué à 14 buts en 28 apparitions en Liga pour le Barça la saison dernière, mais il continue d’être lié à une sortie du club cet été.

On pense que l’équipe de Julen Lopetegui recherche environ 65 millions d’euros pour se séparer de Koundé, mais les négociations en cours pour le joueur de 23 ans ont vu Barcelone manquer de 20 millions d’euros. Kounde donnerait la priorité à un transfert aux côtés de Xavi Hernandez, malgré l’intérêt de Chelsea.

Memphis Depay, à droite, est l’un des nombreux joueurs que Barcelone chercherait à quitter le club. ANP via Getty Images