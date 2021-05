Transfer Talk – Barcelone, le Bayern Munich regarde Georginio Wijnaldum au milieu de la sortie de Liverpool

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE: Barcelone, Bayern Eye Wijnaldum

Il a longtemps été rapporté que Georginio Wijnaldum quittera Liverpool lorsque son contrat arrivera à son terme à la fin du mois de juin. Selon Sky Sports, cet avenir pourrait être trouvé à Barcelone ou au Bayern Munich.

Cependant, il n’a pas encore été décidé qui le milieu de terrain rejoindra, donc si les fans des Reds se remettent de la perte de l’international néerlandais, il devra encore prendre une décision sur son avenir.

Barcelone a été régulièrement depuis que des rapports ont émergé tout au long de la saison selon lesquels il quitterait probablement en tant qu’agent libre.

Comme Wijnaldum, Barce a été lié à divers joueurs qui ne demanderaient pas de frais de transfert, y compris la paire de Manchester City Sergio Aguero et Eric Garcia.

Cependant, il semble que les Catalans n’obtiennent peut-être pas tout ce qu’ils veulent en ce qui concerne le joueur de 30 ans, qui devrait diriger la partie néerlandaise à l’Euro 2020.

Cela vient avec le Bayern Munich qui cherche également à déménager pour l’ancien homme de Feyenoord, PSV Eindhoven et Newcastle United à la fin de son séjour à Anfield.

Il est également indiqué dans le rapport qu’il y a quatre autres clubs sans nom qui espèrent le faire entrer.

Wijnaldum sera occupé par les Euros, mais le milieu de terrain a une décision à prendre concernant son avenir au niveau du club cet été, car il a certainement beaucoup d’options.

Où Georginio Wijnaldum rejoindra-t-il Barcelone, le Bayern Munich ou un autre club? PAUL ELLIS / POOL / AFP via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– N’ayant pas réussi à obtenir le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine, Naples pourrait voir trois de ses joueurs les plus talentueux partir cet été, rapporte Calciomercato. Kalidou Koulibaly pourrait aller pour au moins 40 millions d’euros, contribuant à apporter les fonds nécessaires tout en réduisant la masse salariale. Ils pourraient aussi perdre Fabian Ruiz, qui est le sujet d’intérêt de Barcelone, de l’Atletico Madrid, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Pour terminer, Lorenzo Insigne entre dans la dernière année de son contrat et il est suggéré que l’Italien signe un nouveau contrat ou soit déchargé.

– Il y a des questions sur l’avenir de Ronald Koeman à Barcelone et le résultat pourrait avoir un impact sur leurs espoirs de transfert. Selon sport, si le Néerlandais est aux commandes, alors Lyon avant Memphis Depay est prêt à accepter une réduction de salaire pour les rejoindre. En cas de départ de Koeman, l’attaquant de l’agent libre pourrait chercher ailleurs, avec l’Internazionale, la Juventus et l’Atletico Madrid intéressés.

– West Ham United craint que Manchester United ne bloque Jesse Lingard d’avoir rendu son prêt permanent aux Hammers, choisissant de le garder à Old Trafford, rapporte le soleil. Le joueur de 28 ans a impressionné, aidant l’équipe de David Moyes à atteindre la Ligue Europa, mais il est suggéré qu’il n’y ait pas eu d’autres discussions entre les deux clubs malgré que West Ham ait annoncé son intention de signer clairement le milieu de terrain.

– Les chances de Gianluigi Donnarumma la signature d’une prolongation de contrat avec l’AC Milan diminue, ce qui signifie que l’Italien sera libre de les quitter cet été, selon Calciomercato. Ils suggèrent également que cela a conduit la formation de Serie A à faire appel plus rapidement au gardien de but de Lille. Mike Maignan, étant précisé qu’un accord de 15 millions d’euros plus des add-ons a été conclu pour le jeune homme de 25 ans, qui rejoindra pour un contrat de trois ans.

– Insider du football ont suggéré que Tottenham Hotspur laisse Dele Alli partent cet été, malgré le début des cinq derniers matchs de l’international anglais. Ils espèrent que quelqu’un viendra signer définitivement le joueur de 25 ans et écoutera les offres.