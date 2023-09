Transfer Talk: Barcelone et De Jong font face à des négociations de renouvellement difficiles

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone s’inquiète du renouvellement du contrat de De Jong

Obtenir un nouveau contrat pour le milieu de terrain Frenkie de Jong est une préoccupation urgente pour Barcelone afin d’alléger la pression financière sur le club, rapporte sport.

Le joueur de 26 ans, en fin de contrat en 2026, est devenu un élément crucial de l’équipe dirigée par Xavi Hernández jusqu’à présent cette saison, titulaire lors des cinq matches de Liga de Barcelone cette saison et en Ligue des Champions.

Barcelone se prépare désormais à proposer à De Jong une autre réduction de salaire afin de se conformer aux règles du fairplay financier.

Cette réduction refléterait le nouveau contrat de Marc-André ter Stegen – ESPN avait précédemment rapporté que le gardien de 31 ans avait accepté un nouvel accord jusqu’en 2028 qui reportait une partie importante de son salaire afin de libérer de l’espace salarial pour cette saison.

Cependant, parvenir à un accord avec De Jong reste une perspective lointaine et difficile, principalement en raison des relations tendues entre le club, le joueur et ses représentants. Bien que l’international néerlandais ait un nouvel agent, il y aurait toujours du ressentiment après qu’il ait subi des pressions pour rejoindre Manchester United l’été dernier contre son désir de rester au Camp Nou.

Depuis son arrivée de l’Ajax pour 75 millions d’euros en 2019, De Jong a disputé 189 matches avec l’équipe. Blaugranamarquant 16 buts et fournissant 21 passes décisives.

Barcelone cherche à conserver Frenkie de Jong tout en réduisant ses dépenses, ce qui pourrait être difficile à négocier. Diego Souto/Images de sport de qualité/Getty Images

Potins de papier

– Manchester United est prêt à réduire ses pertes en se séparant de Jadon Sancho en janvier, le Rapports quotidiens du Star. L’ailier de 23 ans a fait l’objet de mesures disciplinaires et d’une suspension de l’équipe première à la suite d’un différend avec le manager Erik ten Hag. Il y aurait une impasse entre l’international anglais et son manager, et avec Sancho restant ferme et ne présentant pas d’excuses, son avenir à Old Trafford semble incertain. Les Diables Rouges chercheront à résoudre la situation en permettant à l’attaquant de partir lors du mercato de janvier vers le club qui présente l’offre la plus élevée. Depuis qu’il a quitté le Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling en 2021, il n’a marqué que 12 fois en 82 apparitions.

– Défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis Canon Reggie a terminé son examen médical des Queens Park Rangers et rejoindra le club pour un contrat de quatre ans, Rapports de Football Insider. L’arrière droit de 26 ans est devenu joueur autonome cet été après avoir résilié son contrat avec le club portugais de Boavista, apparemment en raison d’un désaccord sur des salaires impayés. Le défenseur a fait 28 apparitions pour l’USMNT mais a été exclu de l’équipe pour la Coupe du monde 2022. Cannon rejoindra désormais l’équipe du Championnat, qui recherche un arrière droit après qu’Ethan Laird soit passé à son rival Birmingham City cet été.

– Trevoh Chalobah devrait toujours quitter Chelsea en janvier, Fabrizio Romano rapporte. Le défenseur central de 24 ans, qui a disputé 33 matches toutes compétitions confondues avec les Blues la saison dernière, a rejeté un transfert à Nottingham Forest car il avait un fort désir de rejoindre le Bayern Munich. Cependant, le club de Bundesliga n’a pas pu finaliser ce transfert avant la fermeture du mercato allemand. Mauricio Pochettino avait précédemment démenti les affirmations selon lesquelles l’ancien international anglais U21 aurait été exclu de la première équipe après l’échec d’un éloignement de Stamford Bridge le jour de la date limite. Bien que l’entraîneur argentin ait affirmé que le défenseur faisait toujours partie de ses plans pour la saison à venir, il semblerait clairement qu’il quittera le club de l’ouest de Londres en janvier.

– La Juventus se prépare à entamer des négociations avec Samuel Iling-Junior sur un nouveau contrat, Rapports Calciomercato. Le contrat actuel de l’ailier de 19 ans expire en 2025, mais le Bianconeri s’apprêtent à lui proposer un contrat avec un salaire augmenté qui le maintiendra au club jusqu’en 2027. Le club de Serie A est conscient de l’intérêt porté à l’international anglais U21 et espère qu’un nouvel accord prolongera son séjour au sein du club. Turin.

– Les clubs de Premier League et de Serie A surveillent de près Wolfsburg Jonas Ventselon à Ekrem Konur. Le joueur de 24 ans a attiré l’attention de plusieurs grands clubs d’Angleterre et d’Italie avec son impressionnant début de saison en Bundesliga, marquant cinq buts et fournissant une passe décisive en quatre apparitions. L’international danois est sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2026.