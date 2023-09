Transfer Talk: Barcelone envisage de signer Nico Williams

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Barcelone envisage de recruter Nico Williams pour 2024

Barcelone s’intéresse à l’ailier de l’Athletic Bilbao Nicolas Williamsqui reste ouvert à un éventuel déménagement, selon Journal Sport.

Le club catalan attend avec impatience le mercato d’été 2024, avec le nouveau directeur du football Deco tirant déjà les ficelles et cherchant à tester le terrain pour des mouvements potentiels.

L’Athletic travaille depuis un certain temps pour parvenir à un accord pour renouveler le contrat de Williams, mais Barcelone a déjà parlé à son agent, Felix Tainta, et souhaite entamer des négociations.

Alors que Barcelone compte déjà Raphinha et le dernier diplômé passionnant de La Masia, Lamine Yamal, sur l’aile droite, le Blaugrana visent à faire venir quelqu’un pour reproduire cette menace sur la gauche et Williams, 21 ans, est devenu l’une de leurs recrues prioritaires.

Outre le talent de Williams, dont il a fait preuve à la fois pour l’Athletic et l’équipe nationale espagnole, le Barça est également attiré par la jeunesse du joueur et par le fait qu’il pourrait le signer gratuitement le 30 juin 2024, date à laquelle son contrat actuel prendra fin.

Williams n’est pas fermé à l’approche de Barcelone, et si l’ailier ne signe pas avec l’Athletic d’ici le 1er janvier, alors le Blaugrana serait en mesure de négocier avec lui.

L’ailier de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, est devenu une cible de transfert pour Barcelone. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Potins de papier

– La Juventus et son directeur sportif Cristiano Giuntoli aimeraient signer Mattia Zaccagni au milieu de problèmes autour du renouvellement du contrat de l’ailier avec la Lazio, rapporte Calciomercatoqui ajoute ça Je Bianconeri n’en sont qu’au stade de l’intérêt pour l’instant. Le contrat actuel du joueur de 28 ans court jusqu’en 2025 et la Lazio souhaite le prolonger d’au moins deux ans, même s’il existe un écart d’environ 700 000 € entre la demande de l’international italien et l’offre du club, ce qui a retardé le contrat.

– Le Bayern Munich pourrait revoir une décision pour le défenseur central de Chelsea Trevoh Chalobah en janvier, selon Initié au football. Le rapport ajoute que le manager du Bayern, Thomas Tuchel, est un admirateur du joueur de 24 ans après son passage à Stamford Bridge. Le Bayern a manifesté un vif intérêt au cours de l’été mais n’a pas réussi à conclure un accord avec les Bleus, tandis que Chalobah a refusé l’option de rejoindre Nottingham Forest.

– Tottenham Hotspur envisage de faire une nouvelle tentative pour recruter le milieu de terrain de Chelsea Conor Gallagher dans le mercato de janvier après avoir vu leurs intérêts d’été bloqués, selon Initié au football. Les Spurs sont des admirateurs de longue date du joueur de 23 ans et les Blues pourraient être prêts à le laisser partir si une offre appropriée leur parvient.

– Istanbul Basaksehir a été occupé à signer des prêts le dernier jour du mercato turc. Comme confirmé sur les chaînes officielles du club de Super Lig turque, l’attaquant de Nottingham Forest a été recruté. Emmanuel Denis et l’arrière droit de Galatasaray Léo Dubois en prêt pour le reste de la campagne 2023/24.

– Adama Demirspor a également pris des mesures à l’occasion de la date limite de la Turquie, confirmant notamment via les chaînes officielles du club sa signature. Mario Balotelli, qui a joué pour la dernière fois à Sion mais qui a déjà joué à Adana. L’addition de Édouard Michut prêté par le Paris Saint-Germain fait partie de leurs autres transactions tardives.