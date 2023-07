Transfer Talk: Barcelone choisit Romeu pour remplacer Busquets

La fenêtre de transfert d’été est maintenant ouverte en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone choisit Romeu comme remplaçant de Busquets

Barcelone veut le milieu défensif de Gérone Oriol Romeu remplacer Sergio Busquetscomme l’a rapporté Diario Sport.

Après être passé par La Masia, Busquets est devenu une figure omniprésente dans le Blaugrana, mais se dirige maintenant vers l’Inter Miami, côté MLS, laissant un vide à combler au milieu de terrain. Maintenant, il semble que Barcelone se soit tournée vers un autre diplômé de La Masia, donnant à Romeu l’opportunité de revenir après son départ pour rejoindre Chelsea en 2011.

Cela survient juste une saison après que Romeu, 31 ans, a déménagé de Southampton à Gérone, et il a impressionné en faisant 33 apparitions et même en inscrivant deux buts.

Après être retourné dans son pays natal en Espagne, Romeu avait porté une attention particulière à son physique et avait spécifiquement maintenu ses propres niveaux après avoir concouru en Premier League. C’est ce trait même qui a attiré l’attention du manager de Barcelone Xavi Hernandez, qui voit maintenant Romeu jouer potentiellement un rôle dans son milieu de terrain.

Malgré l’intérêt des deux parties, un accord ne devrait pas être immédiat car il y a des problèmes à résoudre si un mouvement doit se concrétiser.

Heureusement pour Barcelone, Romeu ne serait pas pressé et serait prêt à attendre les jours ou les semaines qu’il faudra car il souhaite un retour à Barcelone.

Barcelone devrait faire d’Oriol Romeu le remplaçant de Sergio Busquets au milieu de terrain du club. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– La semaine prochaine, Chelsea poursuivra les discussions avec Brighton & Hove Albion concernant leur transfert potentiel pour Moises Caicedoselon Fabrice Romano. Les Blues espèrent trouver une solution dès que le milieu de terrain de 21 ans veut déménager à Stamford Bridge, ce qui signifie que les conditions personnelles ne devraient pas être un problème.

– L’AC Milan s’apprête à signer officiellement l’ailier de Villarreal Samuel Chukwueze dans les prochaines 24 à 48 heures, selon Calciomercato, qui ajoute que le joueur de 24 ans ne fera pas pression pour un déménagement mais serait heureux qu’un transfert ait lieu. Milan fera une offre de 20 millions d’euros plus des bonus, bien que Villarreal ne subisse pas de pressions financières après Pau Torres‘ Déménagement de 30 millions d’euros à Aston Villa.

– Napoli, la Juventus et l’Internazionale font partie des géants de la Serie A qui tentent activement de signer le milieu de terrain de l’Atalanta Teun Koopmeinersrapports Marché du pied, qui ajoute que le club de Bergame veut au moins 35 millions d’euros pour le joueur de 25 ans. Il y a aussi la concurrence de la Premier League, avec Brighton & Hove Albion et Aston Villa tous deux passionnés par le Néerlandais, tandis que Liverpool surveille la situation.

– Wolverhampton Wanderers a refusé l’offre de Napoli de 35 millions d’euros pour le défenseur central Max Kilmanrapports L’athlétismeles géants de la Serie A cherchant à remplacer Kim Min Jae, qui a été fortement lié au Bayern Munich. Les loups n’accepteront rien en dessous de 40 millions d’euros et ne sont pas mis sous pression par Kilman, qui est heureux de rester sur place et a un contrat qui court jusqu’en 2026 et inclut l’option pour une année supplémentaire.

– Tottenham Hotspur a conclu un accord verbal avec Manoir Salomon et avoir des tests médicaux programmés, des rapports Fabrice Romano, qui déclare que l’attaquant rejoindra en tant qu’agent libre si tout se passe comme prévu avec les règles du Shakhtar Donetsk et de la FIFA. Romain ajoute également que Solomon signera un contrat de cinq ans, après avoir passé la saison dernière en prêt à Fulham.