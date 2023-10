Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’Atletico Madrid est prêt à laisser Joao Felix rester à Barcelone si des frais importants sont payés

L’Atletico Madrid est prêt à laisser avancer João Félix rejoindre Barcelone définitivement s’ils reçoivent une offre comprise entre 70 et 80 millions d’euros, selon Marca.

Le joueur de 23 ans serait heureux au Barça, le club où il est actuellement prêté, après avoir réussi à développer un partenariat solide avec l’attaquant Robert Lewandowski.

Le président du Barça, Joan Laporta, envisagerait des pourparlers dans l’espoir de garder Félix au poste. Blaugrana de façon permanente. Il espère que la relation du club avec l’agent de l’international portugais, Jorge Mendes, pourrait aider à conclure l’accord.

L’Atleti n’a pas encore reçu d’offre formelle pour lui malgré l’intérêt des champions de la Liga, et ils devraient rester fermes avec leurs demandes de frais de transfert après avoir récemment signé une prolongation de deux ans qui garantit son avenir au Wanda Metropolitano jusqu’à l’été. de 2029.

Felix a contribué à cinq buts en huit matches toutes compétitions confondues pour Barcelone cette saison.

Joao Felix pourrait s’installer définitivement à Barcelone, si le club de Liga parvient à atteindre le prix demandé par l’Atletico Madrid. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Potins de papier

– L’Inter Miami de la MLS envisage de recruter le défenseur de Barcelone Sergi Robertoécrit sport. Le copropriétaire David Beckham évaluerait déjà les options potentielles qui pourraient renforcer son équipe, même s’ils pourraient devoir rivaliser avec l’Inter Milan, qui serait également intéressé par le joueur de 31 ans. On dit qu’il est actuellement heureux au Blaugranaet préférerait rester s’il continue à être utilisé dans son rôle actuel qui l’a vu marquer lors du match nul 2-2 contre Grenade le 8 octobre.

– Crystal Palace serait prêt à faire une offre pour le défenseur central de Manchester United Marc Guéhi à partir de janvier, rapporte Initié au football. Le joueur de 23 ans est apparu comme une option pour Man United, qui cherche à renforcer la position d’arrière central à l’ouverture de la fenêtre de transfert. Les Eagles cherchent à conclure un nouveau contrat avec l’international anglais, dans l’espoir de conjurer l’intérêt des prétendants potentiels.

– Un intérêt croissant se fait jour pour la signature du défenseur de Chelsea Trevoh Chalobahdit Gazzetta du Sport. La Roma est le dernier club à s’intéresser au joueur de 24 ans, qui n’a pas réussi à obtenir une place dans l’équipe première du manager Mauricio Pochettino. Il est rapporté que le Giallorossi pourrait chercher à faire un pas pour lui en janvier, après que les Bleus n’ont pas réussi à le se débarrasser cet été. Chalobah a disputé 25 matches de Premier League la saison dernière, mais il n’a pas encore joué une seule minute cette saison.

– La Juventus envisage de recruter le milieu de terrain du Paris Saint-Germain en janvier Fabian Ruizrapports Calciomercato. Le Bianconeri ont identifié le milieu de terrain comme un poste clé à renforcer dans l’équipe du manager Massimiliano Allegri, et on pense que le joueur de 27 ans serait prêt à quitter le Parc des Princes, où il espère partir à la recherche de un nouveau défi.

– Manchester United est intéressé par l’ailier de l’Internazionale Federico Dimarcoselon Discussion d’équipe. Le joueur de 25 ans, qui est également un habitué de l’équipe nationale d’Italie, a été dans une forme impressionnante cette saison en Serie A, avec une forme qui a attiré l’attention du manager de Man United, Erik ten Hag. Il semblerait qu’une offre de 50 millions de livres sterling serait nécessaire pour le signer.