Transfer Talk Arsenal tient à Vlahovic au milieu de la tourmente de la Juventus

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal tient à Vlahovic de la Juventus

La Juventus pourrait être disposée à laisser Dusan Vlahovic laisser avec Arsenal les leaders de toute course potentielle pour signer l’attaquant serbe, selon Calciomercato.

Vlahovic a enduré une Coupe du monde décevante avec la Serbie, car son seul but et départ a été une défaite 3-2 contre la Suisse tandis que son pays a terminé dernier du groupe G avec un point.

Alors que le joueur de 22 ans a inscrit sept buts et deux passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues pour la Juventus cette saison, il a subi plusieurs problèmes de blessures.

Au moins quatre ou cinq clubs européens ont déjà manifesté leur intérêt pour Vlahovic. Il avait été lié à Arsenal en janvier dernier avant de signer avec la Juve de la Fiorentina.

Les espoirs de titre d’Arsenal en Premier League ont reçu un coup dur la semaine dernière lorsqu’il a été confirmé que l’attaquant Gabriel Jésus avait subi une opération au genou, des sources indiquant à ESPN que l’attaquant brésilien pourrait être écarté pendant environ trois mois.

Et bien qu’une signature hivernale pour remédier à l’absence de Jésus aiderait, un déménagement pour Vlahovic ne se produirait probablement pas avant l’été.

La situation financière de la Juventus joue un rôle dans leur ouverture potentielle au départ de l’attaquant. Le mois dernier, le conseil d’administration de la Juventus – dont le président Andrea Agnelli et le vice-président Pavel Nedved – a démissionné en masse au milieu d’une enquête sur une comptabilité frauduleuse et des paiements cachés présumés aux joueurs.

– Sport Bild rapporte que Leroy Sané quitter le Bayern Munich pour Arsenal pourrait être une option. Son contrat actuel se terminant en 2025, le Bayern continue d’avoir l’ailier dans ses plans mais veut des éclaircissements sur son avenir cet été, car il serait réticent à ce que l’international allemand entre dans la saison 2023-24 sans prolongation.

– Liverpool a eu des discussions concernant le milieu de terrain de la Fiorentina et du Maroc Sofiane Amrabatrapports Florian Plettenberg, qui ajoute que d’autres pourraient suivre. Pour le moment, la Fiorentina ne veut pas laisser partir le joueur de 26 ans en janvier, alors que le joueur veut partir au plus tard en été.

– Fabrizio Romano a déclaré sur sa chaîne YouTube que Manchester United veut obtenir Diogo Dalot s’engager dans un nouveau contrat à long terme, décharger Aaron Wan-Bissaka puis faire venir un nouvel arrière droit. Les Red Devils ont déjà la possibilité de prolonger le contrat de Dalot d’un an, mais ils veulent négocier un nouvel accord pour s’assurer que l’international portugais reste plus longtemps que cela.

– La Juventus a manifesté son intérêt pour la signature Rick Karsdorp, dont le départ de l’AS Roma semble inéluctable, selon Calciomercato. Le Néerlandais a été critiqué par le manager de la Roma, Jose Mourinho, pour sa forme, le manager supprimant à peu près l’arrière droit de l’équipe.

– Nottingham Forest s’est renseigné sur la signature de l’attaquant de l’Union Berlin Sheraldo Becker dans la fenêtre de transfert de janvier, selon Florian Plettenberg. Forest tient à le signer pour les aider à éviter la relégation, tandis que l’international surinamais veut jouer en Premier League à un moment donné de sa carrière.