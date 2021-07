Transfer Talk – Arsenal rejoint le PSG, l’Atletico Madrid à la poursuite de Houssem Aouar de Lyon

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Arsenal rejoint le PSG, l’Atleti dans la poursuite d’Aouar

Arsenal est un admirateur de longue date du milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar et prennent maintenant des mesures pour tenter de le signer, rapporte Le 10 Sport.

Il y avait beaucoup de côtés liés au Français dans les fenêtres précédentes, y compris la Juventus et Barcelone, mais rien ne s’est jamais concrétisé.

Il est suggéré que les Gunners ont déjà fait une offre pour le joueur de 23 ans, bien que le chiffre impliqué ne soit pas inclus dans le rapport.

Cela dit, il est indiqué que Lyon espère gagner entre 20 et 25 millions d’euros pour le milieu de terrain et les Gunners sont sur le point d’égaler ces frais.

On pense que Lyon laissera sa silhouette talismanique partir si une offre qu’il juge appropriée arrive pour l’homme avec un contrat qui court jusqu’en 2023.

Arsenal ne devrait pas être trop excité pour le moment, car il est suggéré que d’autres clubs européens se tournent vers le milieu de terrain.

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi a montré beaucoup d’ambition cette fenêtre et est un fan, tandis que l’Atletico Madrid s’est également renseigné.

L’offre d’Arsenal semble avoir fait avancer les choses, Lyon espérant se débarrasser d’Aouar et utiliser l’argent pour aider leur recrutement à conduire cette fenêtre de transfert.

Le Lyonnais Houssem Aouar a les intérêts d’Arsenal, du PSG et de l’Atletico Madrid. Marcio Machado/Eurasie Sport Images/Getty Images

– La Juventus n’a pas encore entamé de négociations pour signer le milieu de terrain de Barcelone Miralem Pjanic, rapports Fabrice Romano. Cela vient avec la suggestion que Sassuolo Manuel Locatelli reste leur priorité lorsqu’il s’agit d’ajouter quelqu’un au cœur de leur milieu de terrain.

– L’AS Roma regarde le Borussia Mönchengladbach Ramy Bensebaini en remplacement possible de Leonardo Spinazzola, rapporte La Gazzetta dello Sport. L’international italien fait face à des mois après avoir subi une opération sur son Achille, ce qui a conduit Jose Mourinho et son équipe à chercher ailleurs. L’équipe de Bundesliga recherche 20 millions d’euros, mais l’accord pourrait être un prêt avec obligation de le rendre permanent.

– L’Internazionale et Lyon cherchent tous deux à recruter le gardien de l’Ajax André Onana, rapports Calciomercato. le Scudetto les vainqueurs espèrent attendre l’année prochaine, lorsque le contrat du Camerounais sera arrivé à son terme, tandis que Lyon cherche à déménager immédiatement. La décision appartient maintenant à Onana, car il doit dire s’il souhaite partir maintenant ou l’été prochain.

– Arsenal est sur le point de conclure un accord avec Anderlecht pour Albert Sambi Lokonga, rapports Fabrice Romano. Il est suggéré que des conditions personnelles ont été convenues pour un accord qui durera jusqu’en 2026 et que les négociations en sont à leur phase finale, les frais étant fixés à 17,5 millions d’euros plus les ajouts.

– Calciomercato ont établi une liste de la liste des cibles de milieu de terrain de l’AC Milan pour la fenêtre de transfert d’été. Il est suggéré qu’ils regardent Chelsea Tiemoué Bakayoko, celui de Marseille Boubacar Kamara, de Bologne Jerdy Schouten et du Real Madrid Dani Ceballos.

– Crystal Palace espère signer un jeune de Manchester City Morgan Rogers en tant que manager nouvellement nommé Patrick Vieira vise à abaisser l’âge moyen de son équipe, rapporte le courrier quotidien. Il est suggéré qu’ils devront dépenser environ 7 millions de livres sterling pour faire venir le joueur de 18 ans, qui a passé la saison dernière en prêt à Lincoln City.