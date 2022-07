Transfer Talk – Arsenal prévoit un coup de 30 millions de livres sterling pour Oleksandr Zinchenko de Man City

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal se rapproche de Zinchenko

Arsenal serait confiant d’atterrir à l’arrière gauche Oleksandre Zintchenko de Manchester City pour 30 millions de livres sterling.

Le soleil rapporte que les Gunners sont sur le point de décrocher leur cinquième signature de l’été après avoir convenu des frais avec l’ancien club City de Mikel Arteta pour l’international ukrainien.

Le directeur technique Edu travaille actuellement à finaliser l’accord, qui dépend de la capacité à convenir de conditions personnelles avec le joueur de 25 ans. Zinchenko n’est pas disposé à jouer le rôle de remplaçant pour Kieran Tierney, et à la place, il souhaite savoir exactement quel rôle il devra jouer aux Emirats s’il déménage dans le nord de Londres.

À cette fin, Arteta envisage d’utiliser Zinchenko dans un rôle de milieu de terrain central, qui est une zone du terrain qui lui a causé des problèmes non seulement la saison dernière, mais également tout au long de la pré-saison.

Arsenal a déjà signé Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Marquinhos et Matt Turner.

PAPIER GOSSIP

– Barcelone a exprimé son intérêt pour Carney Chukwuemekaet maintenant Aston Villa semble prêt à se séparer du vainqueur du Championnat d’Europe des moins de 19 ans d’Angleterre. Fabrice Romano pense que les Villains recherchent des honoraires d’environ 20 millions de livres sterling, mais le Barça fait face à une concurrence féroce de la part d’un certain nombre d’autres clubs. Chukwuemeka entre dans la dernière année de son contrat, ce qui signifie qu’Aston Villa doit choisir entre faire face à la perspective de le perdre pour rien l’été prochain s’ils ne lui proposent pas un nouveau contrat, ou lui permettre de partir moyennant des frais cet été.

– L’Internazionale fait pression pour finaliser un accord pour le défenseur central de Turin Bremerselon Fabrice Romano. Les conditions personnelles avec le joueur de 25 ans ont déjà été convenues en janvier, et maintenant ses représentants rencontreront Torino dans le but de régler le déménagement dès lundi alors que Simone Inzaghi cherche à compléter ses ajouts à l’équipe. Bremer a également intéressé la Juventus et un certain nombre de clubs anglais, dont Liverpool et Tottenham Hotspur.

– Nicolas Zaniolo a été en bonne forme de buteur pour l’AS Roma pendant la pré-saison et la Juventus surveillerait les discussions sur le contrat du milieu de terrain. Calciomercato rapporte que, alors que le contrat existant du joueur de 23 ans doit se terminer en 2024, il souhaite renouveler, mais uniquement avec une augmentation de salaire. Les pourparlers sont actuellement dans l’impasse, ce qui intéresse les Bianconeri. La Juve pourrait être en mesure de le tenter à Turin pour un montant d’environ 40 à 45 millions d’euros, un pourcentage de toute revente revenant à la capitale italienne.

– de Paulo Dybala l’avenir est encore entouré d’incertitudes, mais Calciomercato a révélé que le patron de la Roma, Jose Mourinho, avait appelé le meneur de jeu argentin pour tenter de battre la concurrence de l’Inter Milan et de Naples. Ils pensent que le joueur de 28 ans préférerait déménager à San Siro mais qu’il n’est pas prêt à attendre plus longtemps pour une offre, et Mourinho pense que son intervention personnelle aidera à pousser la Roma en tête de file. La Roma offre à Dybala environ 6 millions d’euros par saison pendant quatre ans, un accord que Napoli pense pouvoir dépasser.