Transfer Talk: Arsenal lié à la star du PSV Xavi Simons

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal lié à la star du PSV Xavi Simons

Arsenal se verra offrir la possibilité de signer le milieu de terrain du PSV Eindhoven Xavier Simonsselon le Miroir.

Le joueur de 20 ans a été dans une forme étincelante aux Pays-Bas cette saison, marquant 16 buts, ainsi que neuf passes décisives en Eredivisie, attirant ainsi l’attention de toute l’Europe.

Simons a rejoint le PSV sur un transfert gratuit du Paris Saint-Germain l’été dernier, et bien que les géants français aient une clause qui leur permettrait de ramener le milieu de terrain pour 10 millions de livres sterling, ils ont jusqu’à présent montré peu d’intérêt à l’activer.

Le PSG aurait réduit ses coûts cet été après avoir enfreint les règles du fair-play financier de l’UEFA plus tôt dans la saison, ce qui les a amenés à devenir plus sélectifs dans leurs transactions de transfert avant la saison prochaine.

Le rapport suggère qu’Arsenal est impatient d’ajouter de jeunes talents à son équipe, Simons, 20 ans, correspondant au profil.

Arsenal serait prêt à dépenser beaucoup lors de la prochaine fenêtre de transfert, alors que Mikel Arteta cherche à constituer une équipe pour concourir au niveau national et en Europe la saison prochaine.

La saison d’évasion de Xavi Simon au PSV pourrait faire de lui un candidat au transfert à travers l’Europe. Photo Prestige/Soccrates/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich a rejoint son rival Borussia Dortmund dans la course pour signer l’Ajax Edson Alvarezrapports chrétien falk. Dortmund devrait subir une refonte du milieu de terrain cet été avec des joueurs comme Jude Bellingham et Mahmoud Dahoud susceptible de partir, et Alvarez a été identifié comme le candidat idéal pour l’équipe d’Edin Terzic. La star mexicaine de 25 ans a joué 42 fois dans toutes les compétitions pour l’Ajax cette saison, inscrivant quatre buts au passage.

– milieu de terrain du Bayern Josué Kimmich restera avec le club malgré l’intérêt signalé de Barcelone, selon Fabrice Romano. Il est entendu que le Bayern considère le joueur de 28 ans comme crucial pour ses projets futurs. L’international allemand a beaucoup joué pour les champions en titre de la Bundesliga cette saison, faisant 45 apparitions dans toutes les compétitions.

– Le Paris Saint-Germain reste intéressé par l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane mais l’aspect financier rend tout accord improbable, rapporte le Norme du soir. Alors que le PSG admire le joueur de 29 ans, le club donne la priorité à la réduction des coûts cet été à la suite des violations du fair-play financier. Le capitaine anglais n’a plus qu’un an sur son contrat avec les Spurs et le président du club, Daniel Levy, veut s’assurer que Kane ne partira pas gratuitement la saison prochaine.

– Newcastle United est devenu un prétendant potentiel à l’attaquant de l’Atletico Madrid João Félix cet été, selon sport. Après avoir passé la seconde moitié de la saison en prêt à Chelsea, l’avenir de l’attaquant portugais semble incertain, les Blues n’étant pas intéressés à signer définitivement le joueur de 23 ans et l’Atletico désireux de le décharger cet été. Cependant, le rapport suggère que Newcastle est intéressé à signer Felix cet été alors qu’Eddie Howe cherche à construire une équipe qui peut se battre pour le titre de Premier League la saison prochaine, ainsi que concourir en Europe.

– Arsenal est intéressé par la signature du défenseur de Manchester City João Cancelo et milieu de terrain de West Ham United Déclan Riz cet été, rapporte le Télégraphe. Cependant, Arsenal est conscient que Manchester City n’est peut-être pas disposé à transférer l’arrière droit – prêté au Bayern Munich – après avoir vu Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko échanger l’Etihad contre les Emirats la saison dernière. Néanmoins, les Gunners sont convaincus qu’ils peuvent débarquer Rice cet été et travaillent sur un accord d’une valeur de 92 millions de livres sterling pour le capitaine de West Ham.