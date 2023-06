Transfer Talk: Arsenal envisage un contrat record de 100 millions de livres sterling pour Rice

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe, et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal s’apprête à battre le record de transfert pour Rice

Arsenal a fait une troisième offre pour le capitaine de West Ham United Déclan Rizselon le Athlétiquedans un mouvement qui battrait le record pour un joueur britannique.

Les Gunners auraient offert 100 millions de livres sterling et 5 millions de livres supplémentaires supplémentaires pour atteindre leur objectif principal quelques heures seulement après que West Ham a refusé la proposition d’ouverture de Manchester City de 90 millions de livres sterling pour l’international anglais.

City a déjà conclu un accord de 30 millions de livres sterling pour Mateo Kovacic mais souhaitent également ajouter Rice à leurs options de milieu de terrain après Ilkay Gündogan décision de rejoindre Barcelone sur un transfert gratuit.

Depuis ses débuts à 18 ans, Rice a fait 245 apparitions pour le club de l’est de Londres. Il lui reste un an sur son contrat, mais West Ham détient également une option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire. Il a été largement rapporté que West Ham s’attend à ce que Rice parte cet été, mais a jusqu’à présent tenu bon avec ses demandes de recevoir une rémunération record pour son général de milieu de terrain.

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich prépare une offre écrite pour Harry Kaneaprès que leur offre verbale initiale de 70 millions d’euros ait été rejetée par Tottenham Hotspur, selon Sky Sports Allemagne. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que le club du nord de Londres n’était pas disposé à se séparer de l’attaquant de 30 ans, qui a encore un an sur son contrat, et qu’il n’avait pas reçu d’offre officielle pour le capitaine anglais.

– Roberto Firmino se rapproche d’un déménagement à Al Ahli, selon Fabrice Romano. Le joueur de 31 ans devrait devenir agent libre à l’expiration de son contrat avec Liverpool cette semaine, quittant Anfield après huit ans et 111 buts en 362 apparitions. L’international brésilien serait actuellement en pourparlers avancés pour rejoindre le club saoudien de la Pro League avec un contrat de trois ans.

– Leicester City fait pression pour un accord pour Conor Coadyselon le Miroir. Après leur relégation, les Foxes devraient battre la compétition de Premier League pour la signature du défenseur de 30 ans. L’international anglais, qui a passé la saison dernière à Everton en prêt de Wolverhampton Wanderers, est recherché par le nouveau manager du club des East Midlands, Enzo Maresca, qui a entendu des remarques positives sur le défenseur central de Pep Guardiola lorsqu’il faisait partie de la configuration des entraîneurs à Manchester City.

– Leicester prépare également des mouvements pour Tottenham Harry fait un clin d’œil et gardien de Manchester City Zack Steffenselon le Télégraphe. Les Foxes seraient en négociations pour Winks, 27 ans, qui a passé la saison dernière en prêt à la Sampdoria et qui ne ferait pas partie des plans des Spurs pour la saison prochaine. Maresca envisage également un déménagement pour le gardien de but de 28 ans Steffen, qu’il connaît bien après son passage à Man City.

– Séville est en pourparlers avec l’Espanyol pour la signature de Nico Mélamed, Fabrice Romano rapports. L’ailier de 22 ans compte plusieurs prétendants ce mercato estival et son départ du Periquitos est une possibilité distincte. L’international espagnol des moins de 21 ans a fait 32 apparitions, marquant un but et fournissant deux passes décisives alors que le club espagnol a terminé 19e et a été relégué de LaLiga.