Transfer Talk: Arsenal déménagera pour Rice après la finale de l’UECL

Arsenal a fait de Declan Rice sa signature prioritaire cet été, mais permet à West Ham de se concentrer sur la finale de l’UECL de mercredi avant d’ouvrir les pourparlers. John Walton/PA Images via Getty Images

Le mercato d’été n’est peut-être pas encore ouvert en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal attend de faire bouger Rice

Arsenal se prépare à faire une offre pour le milieu de terrain de West Ham United Déclan Riz après la finale de l’Europa Conference League, selon Fabrice Romano.

Aucune percée n’a été faite sur un accord potentiel malgré l’intérêt du Bayern Munich, qui aurait récemment eu des entretiens positifs avec le joueur de 24 ans, laissant la course à sa signature ouverte.

Les Gunners ont identifié Rice comme une priorité dans leur recherche d’un milieu de terrain titulaire cet été, mais ils permettent à l’équipe de David Moyes de se concentrer sur leur prochain affrontement avec la Fiorentina mercredi avant d’entamer les pourparlers.

Des rapports précédents ont indiqué que West Ham serait à la recherche d’une somme d’environ 120 millions de livres sterling pour se séparer de Rice, avec plus de clubs désireux de ses services après une campagne stellaire dans laquelle il a excellé pour l’Angleterre à la Coupe du monde tout en continuant sa forme impressionnante. au stade de Londres.

PAPIER GOSSIP

– Le Real Madrid envisage de déménager pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane en remplacement de Karim Benzémarapporte le Gardien. Alors que Benzema se rapproche d’un transfert au club saoudien de la Pro League Al Ittihad, l’équipe de LaLiga est déjà à la recherche de son successeur et pourrait chercher à tester la détermination des Spurs avec une approche pour l’international anglais de 29 ans cet été.

– Le Sporting CP souhaite un milieu de terrain Manuel Ugarté rejoindre Chelsea malgré sa préférence pour le Paris Saint-Germain, dit L’Équipe. Les Blues sont prêts à acquérir des parts du Sporting et à accorder au joueur de 22 ans un contrat de huit ans, et cela a vu l’équipe de la Liga Portugal le favoriser pour passer à Stamford Bridge au-dessus du Parc des Princes.

– Attaquant montpelliérain Élye Wahi suscite l’intérêt de la Juventus, rapporte Gazzetta dello Sport. Il a été dans une forme impressionnante pour l’équipe de Ligue 1 ces derniers temps, après avoir terminé la saison avec 19 buts en 33 apparitions, et il semble que le joueur de 20 ans soit maintenant considéré par le Bianconeriqui cherchent à signer un numéro 9 à long terme tout en réfléchissant à l’avenir d’un certain nombre de stars de la première équipe.

– L’AS Roma cherche à aller de l’avant avec une approche pour signer le défenseur central de l’Eintracht Francfort Evan Ndickaselon Calciomercato. Le joueur de 23 ans est devenu une option prioritaire pour l’équipe de Serie A, qui cherche à trouver un remplaçant pour Diego Llorente, qui reviendra à Leeds United après la fin de sa période de prêt. Le contrat de Ndicka doit expirer à la fin du mois, le club de Bundesliga ayant déjà résigné à le perdre.

– Chelsea recherche des frais supérieurs à 20 millions de livres sterling s’il veut se séparer du défenseur Ian Maatsenrévèle la Norme du soir. Burnley est intéressé à signer le joueur de 21 ans de manière permanente après avoir impressionné lors de son prêt à Turf Moor, mais il est rapporté qu’ils hésitent actuellement à répondre aux demandes des Blues. Maatsen n’a plus qu’un an sur son contrat à Stamford Bridge.