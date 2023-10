Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal considère Tchouameni de Madrid et Martín Zubimendi de la Sociedad comme cibles potentielles au milieu de terrain

Arsenal a identifié le Real Madrid Aurélien Tchouaméni et la Real Sociedad Martin Zubimendi comme cibles potentielles au milieu de terrain, selon Calciomercato.

Il est rapporté que les Gunners souhaitent ajouter à leurs options de milieu de terrain, alors que Mikel Arteta envisage un autre défi pour le titre en Premier League. S’il est entendu que Tchouaméni est la priorité du club du nord de Londres, Zubimendi pourrait offrir une alternative à Arsenal, qui s’est concentré sur l’ajout de qualité à son milieu de terrain au cours des 12 derniers mois, ce qui entraînerait Declan Rice’s déménager à l’Emirates Stadium cet été.

Cependant, il pourrait y avoir d’autres changements au milieu de terrain pour Arsenal en janvier, avec Jorginho et Thomas Partey tous deux fortement liés à l’éloignement des géants de la Premier League, ce qui pourrait permettre à Arteta d’atteindre ses propres cibles.

L’une de ces cibles serait Tchouaméni. Le joueur de 23 ans a joué un rôle important pour le Real Madrid cette saison, étant souvent déployé en tant que défenseur central, mais il pourrait être ouvert à un départ. Les Blancos où il peut s’attendre à revenir à sa position plus familière de milieu de terrain.

Dans le cas de Zubimendi, il est peu probable qu’Arsenal soit le seul club de Premier League intéressé, des informations liant Manchester United au joueur de 24 ans. Les Gunners sont des admirateurs de longue date de Zubimendi, ayant tenté de conclure un accord au cours de l’été pour le joueur de 24 ans, mais aucun accord ne s’est jamais concrétisé.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP (par Rajan Hothi)

– Fulham mène la course pour l’attaquant du VfB Stuttgart Serhou Guirassyrapport Discussion en équipe. Le joueur de 27 ans a attiré l’attention de toute l’Europe, après son début de saison électrique en Bundesliga, marquant 14 buts en seulement huit apparitions dans l’élite allemande, Tottenham Hotspur et Aston Villa étant apparemment tous deux intéressés par Guirassy. Cependant, le rapport suggère que les Cottagers mènent actuellement la course pour la signature de l’attaquant, l’équipe de l’ouest de Londres étant désespérée de trouver un remplaçant pour Alexandre Mitrović qui a quitté le club cet été pour Al-Hilal. Il semblerait qu’il y ait déjà eu des contacts entre Fulham et l’agent de Guirassy, ​​alors que le club de Premier League cherche à conclure un accord pour janvier.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

– Milieu de terrain de l’Eintracht Francfort Junior Dina Ebimbe a été identifié par le RB Leipzig comme une cible potentielle pour janvier, selon Mercato à pied. Il est rapporté que Leipzig pourrait chercher à accélérer un accord pour janvier, le joueur de 22 ans impressionnant en Bundesliga pour Francfort, après avoir rejoint le club de façon permanente en provenance du Paris Saint-Germain cet été. Le meneur de jeu a marqué cinq buts et trois passes décisives en 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, ce qui a vu son stock augmenter.

– L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah semble de plus en plus prêt à partir pour la Saudi Pro League l’année prochaine, révèle Initié au football. Le rapport indique qu’un accord visant à amener Salah en Arabie saoudite devrait avoir lieu l’année prochaine, cet accord étant fortement lié à un déménagement dans ce pays du Moyen-Orient l’été dernier. Cependant, Liverpool n’était pas prêt à se séparer de l’international égyptien sans trouver un remplaçant. Il est rapporté qu’aux côtés de Salah, il y aura également des tentatives pour amener le milieu de terrain de Manchester City KEvin De Bruyne en Arabie Saoudite l’été prochain.

– Arsenal n’autorisera pas le gardien de but Aaron Ramsdale partir en janvier, malgré un avenir incertain avec les Gunners, selon Initié au football. L’international anglais a perdu sa place de titulaire face à David Raya, qui a rejoint l’équipe du nord de Londres depuis Brentford cet été. Cependant, il semblerait que même si Ramsdale estime que s’éloigner du club est sa meilleure option, Arsenal ne facilitera pas une sortie. Il est entendu que Ramsdale est impatient de jouer en équipe première, les Championnats d’Europe ayant lieu en juin.

– Chelsea pourrait être prêt à se séparer de Romelu Lukaku cet été pour 42 millions d’euros, la Roma étant ouverte à un accord d’échange comprenant Tammy Abrahamrévéler Calciomercato. Lukaku a impressionné en prêt avec la Roma, marquant huit buts en 10 apparitions pour l’équipe italienne cette saison. Cependant, l’accord de prêt ne prévoit aucune possibilité pour les Roms de rendre l’accord permanent. Malgré cela, il semblerait que Chelsea souhaite se débarrasser du Belge, avec un éventuel accord d’échange incluant Abraham réduisant considérablement les frais que la Roma devrait payer pour conclure un accord pour Lukaku. Cependant, le rapport indique également que l’Arabie saoudite reste fortement intéressée par Lukaku, ce qui pourrait faire échouer tout accord potentiel pour le club de Serie A.