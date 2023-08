Transfer Talk: Alisson de Liverpool lié à Al Nassr de Ronaldo

Le gardien de Liverpool, Alisson, pourrait être le prochain joueur à quitter Anfield cet été pour la Saudi Pro League. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Alisson de Liverpool lié à Al Nassr

Al Nassr s’intéresse au gardien de Liverpool Alissonselon Marché du pied.

Alisson, 30 ans, serait tenté par un transfert potentiel du côté de la Saudi Pro League. Il rejoindrait son ancien coéquipier de Liverpool Sadio Mané après que l’international sénégalais a signé plus tôt ce mois-ci du Bayern Munich pour un montant de 24 millions de livres sterling (30 millions de dollars).

Si le gardien brésilien fait le pas, il serait le quatrième joueur à quitter Liverpool cet été pour le championnat saoudien, après Jordan Henderson (Al Ettifaq), Fabinho (Al Ittihad) et Roberto Firmino (Al Ahli).

Il pourrait falloir une offre importante pour persuader le manager Jurgen Klopp de se séparer du tireur qui a été élu joueur de la saison devant Mohamed Salah pour la campagne 2022-23.

Alisson a débuté pour les Reds samedi alors qu’ils faisaient match nul 1-1 à Stamford Bridge contre Chelsea, et s’est engagé à Anfield jusqu’à l’été 2027.

PAPIER GOSSIP

– Attaquant montpelliérain Élye Wahi n’est pas sûr de poursuivre un transfert à Chelsea, rapporte CMR Sport. L’attaquant de 20 ans, qui a contribué à 24 buts en 33 matchs de Ligue 1 la saison dernière, est également sur le radar de West Ham United et de l’Eintracht Francfort. Ces clubs pourraient progresser dans la course pour signer Wahi dans l’incertitude quant à savoir s’il aurait suffisamment d’opportunités à Stamford Bridge. Le Paris Saint-Germain s’est également renseigné sur un transfert potentiel, mais n’a pas encore entamé de pourparlers formels.

– Le Bayern Munich discute de conditions personnelles avec le milieu de terrain défensif du PSV Eindhoven Ibrahim Sangaréécrit Marché du pied. Les champions de Bundesliga seraient l’une des deux équipes actuellement en course pour le joueur de 25 ans, le PSG surveillant également de près sa situation. Sangare a une clause de libération d’une valeur de 37 millions d’euros, et on s’attend à ce que l’équipe du manager Thomas Tuchel fasse une proposition dès que les pourparlers sur les conditions personnelles seront conclus.

– Les pourparlers se poursuivent entre le milieu de terrain de Naples Piotr Zielinski et Al Ahli, rapporte Gianluca Di Marzio. L’équipe de Serie A est disposée à autoriser le départ du joueur de 29 ans cet été, où ils cherchent également à accepter des frais avec le Celta Vigo dans leur quête de Gabriel Veiga. Ayant déjà conclu un accord avec Veiga, ils devraient offrir Celta dans la région de 36 millions d’euros pour la signature du joueur de 21 ans.

– Les offres seront rejetées par Barcelone pour l’ailier Raphinhaselon sport. Tandis que le Blaugrana chercheraient à avancer cet été alors qu’ils poussent pour l’Atletico Madrid João Félix, il est dit que Raphinha est considérée comme non transférable. Le joueur de 26 ans a joué 42 minutes avant d’être expulsé lors de l’ouverture 0-0 de la Liga contre Getafe.

– West Ham regarde l’ailier du SC Freiburg Roland Sallaïselon selon Revélo. Le meneur de jeu hongrois de 26 ans est une option idéale pour l’entraîneur des Hammers, David Moyes, alors qu’il se prépare pour la compétition en Ligue Europa. Sallai, qui a raté une partie importante de la saison dernière en raison d’une blessure, a terminé avec deux buts en 26 apparitions pour l’équipe de Bundesliga. En plus de West Ham, l’équipe française de Rennes est également de la partie.