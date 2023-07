Transfer Talk: Al Nassr fonce sur Onana, la cible de Man United

La fenêtre de transfert d’été est maintenant ouverte en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Al Nassr scupper les plans du gardien de Man Utd

Al Nassr a présenté une offre alléchante pour André Onana alors qu’ils cherchent à affronter Manchester United pour le gardien de but en demande, rapporte CBS Sport.

Le gardien de l’Internazionale, âgé de 27 ans, a été un joueur hors pair en tant que Nerazzurri a atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, suscitant l’intérêt de Man United et de Chelsea alors que les deux clubs de Premier League recherchent de nouveaux n ° 1.

Cependant, Al Nassr aurait désormais donné la priorité à la signature de l’international camerounais, le gardien actuel David Ospina devant manquer une partie importante de la saison à venir en raison d’une blessure.

La partie saoudienne était auparavant liée à un déménagement pour le titulaire United David de Gea, dont le contrat à Old Trafford a expiré fin juin. Cependant, dans un coup dur pour les plans de l’entraîneur de United, Erik ten Hag, Al Nassr a maintenant tourné son attention vers Onana.

PAPIER GOSSIP

– Celui de Naples Kim Min Jae se rapproche d’un déménagement au Bayern Munich, selon Fabrice Romano. Le défenseur de 26 ans devrait subir un examen médical en Allemagne mercredi après avoir accepté des conditions personnelles avec le club de Bundesliga il y a plus d’une semaine. Suite à cela, les géants bavarois déclencheront la clause de libération de l’international sud-coréen, et il devrait signer un contrat jusqu’en juin 2028.

– Villarreal ciblera Tottenham Hotspur Davinson Sanchez alors qu’ils cherchent à remplacer Aston Villa-bound Pau Torres, Relevo rapports. Les Spurs se sépareraient du défenseur central de 27 ans pour 15 millions d’euros, Fenerbahce, Galatasaray et le Spartak Moscou étant tous intéressés par l’international colombien.

– Le Paris Saint-Germain devance Chelsea dans la poursuite du Celta Vigo Gabriel Veigarapporte le Gardien. Le milieu de terrain de 21 ans a été identifié comme un remplaçant potentiel pour Monture de maçon, qui est sur le point de rejoindre Manchester United, tout en suscitant l’intérêt de Manchester City, Liverpool et Barcelone. Cependant, les champions de Ligue 1 intensifient leurs efforts pour signer l’international espagnol des moins de 21 ans, qui a marqué 11 buts et fourni quatre passes décisives en Liga la saison dernière.

– Agent libre Wilfried Zaha garde ses options ouvertes après avoir accepté des conditions avec pas moins de quatre clubs, selon Sports du ciel. Crystal Palace souhaite prolonger son séjour à Selhurst Park et a proposé un contrat de quatre ans, tandis que la Lazio, Fenerbahce et Al Nassr ont tous convenu de conditions de principe personnelles avec l’international ivoirien.