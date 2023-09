Transfer Talk : Al Ittihad veut à nouveau soumissionner pour signer Mo Salah

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Al Ittihad n’est pas prêt à renoncer à la signature de Salah

Al Ittihad envisage de faire une autre offre pour recruter l’ailier de Liverpool Mohamed Salah avant la fermeture du mercato saoudien le 7 septembre, selon Sports aériens.

Des pourparlers seraient en cours au sein de la hiérarchie d’Al Ittihad depuis leur défaite 4-3 contre Al Hilal vendredi, certains hauts responsables étant apparemment catégoriques sur le fait qu’ils feront une deuxième tentative pour le recruter. Ils ont vu Liverpool refuser leur première proposition de 150 millions de livres sterling et le club saoudien cherchera donc à augmenter son offre.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : plongée en profondeur dans le tirage au sort de la Ligue des champions

Liverpool, cependant, a maintenu sa position selon laquelle il ne cherche pas à se séparer de Salah, 31 ans, qui a marqué dimanche lors de la victoire 3-0 contre Aston Villa, et il n’est pas disponible pour un transfert à tout prix. .

Cela aurait conduit à un certain désaccord au sein du club de la Pro League saoudienne, certains membres de la hiérarchie du club estimant qu’ils devraient respecter la décision du club et suspendre leur poursuite de Salah jusqu’à l’été prochain, lorsqu’ils espèrent pouvoir améliorer leurs chances avec plus de temps. Leur côté.

Le contrat de Salah à Liverpool court jusqu’en 2025.

Mohamed Salah a marqué lors de la victoire 3-0 de Liverpool contre Aston Villa le 3 septembre 2023. Matt McNulty/Getty Images

Potins de papier

– Avant Antoine Martial a informé Manchester United qu’il voulait rester et se battre pour sa place, rapporte Discussion d’équipe. Martial, 27 ans, est apparu comme une option potentielle pour les clubs d’Arabie Saoudite, mais il estime qu’il peut toujours jouer un rôle dans l’équipe du manager Erik ten Hag. Les Diables Rouges seraient prêts à accepter une offre de se séparer de lui, mais la dernière en date indique qu’il n’a aucun intérêt à passer à la Saudi Pro League.

– Défenseur central de Manchester United Éric Bailly est sur le point de rejoindre Besiktas, révèle Fabrizio Romano. Le joueur de 29 ans devrait rejoindre le club de Super Lig pour un transfert permanent, après avoir signé un contrat d’un an jusqu’à l’été 2024. Bailly a été l’un des joueurs que les Diables Rouges cherchaient à faire évoluer.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

– West Ham envisage de recruter un milieu offensif agent libre Jesse Lingardselon Initié au football. Les Hammers envisageraient une offre de contrat à court terme pour le joueur de 30 ans, qui est sans club depuis qu’il a été libéré par Nottingham Forest cet été. Lingard a connu certaines de ses plus belles formes en Premier League dans l’est de Londres, en contribuant à 13 buts en 16 matchs au cours de la campagne 2020-21.

– La Juventus surveille de près le milieu de terrain de River Plate Claudio Echeverridit Calciomercato. Le Bianconeri semble être le dernier club d’Europe à suivre le joueur de 17 ans, qui a été lié au Real Madrid en juin, avec une concurrence potentielle pour sa signature qui devrait s’intensifier avant la prochaine fenêtre de transfert.

– La Lazio a bloqué la possibilité d’un milieu de terrain Matias Vecino quitter le club, rapporte Fabrizio Romano. Le joueur de 32 ans était sur le point de finaliser son transfert à Galatasaray, où il avait un examen médical, mais le manager Maurizio Sarri aurait clairement indiqué qu’il ne voulait pas le perdre. Vecino, international uruguayen, a disputé 32 matches de championnat la saison dernière.

– International du Maroc Azzedine Ounahi souhaite rester à Marseille malgré les discussions sur un éventuel départ, écrit Mercato à pied. Le joueur de 23 ans a récemment été sur le radar de Galatasaray, mais bien qu’il n’ait pas encore joué une seule minute pour le club de Ligue 1 cette saison, on dit que ses représentants ne cherchent actuellement pas d’issue. Il est arrivé au club en provenance d’Angers en janvier, après une prestation impressionnante lors de la Coupe du monde au Qatar.